Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Tối 28/8, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9. Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chithmany và lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành của Đảng - Nhà nước, Chính phủ Lào, Đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế đến dự và chung vui.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, với việc ra đời Nhà nước Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam là chính thể dân chủ đầu tiên tại Đông Nam Á, là ngọn cờ và niềm cổ vũ của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới giữa thế kỷ 20.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam.

Suốt 75 năm kể từ ngày lập nước, 45 năm thống nhất hai miền Nam – Bắc và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, được nhiều nước và tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á-Thái Bình Dương.

Chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; tiềm lực quốc phòng ngày càng được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; các chính sách an sinh xã hội luôn hướng đến mục tiêu phục vụ người dân; tỷ lệ đói nghèo giảm, trong khi các chỉ số phát triển con người không ngừng tăng lên, cơ sở vật chất kĩ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng điểm lại những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam, trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn của Đảng và nhân dân các dân tộc Lào anh em.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam.

"Việt Nam xin cảm ơn và mong muốn các nước, bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ để quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở châu Á”" - Đại sứ cho biết.

Phát biểu tại chiêu đãi, Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chithmany chúc mừng Quốc khánh lần thứ 75 của Việt Nam, chúc mừng những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu ấy đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lào Bunthong Chitmany phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bounthong Chithmany tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN thành khối vững mạnh và đồng thuận, vì hòa bình, lợi ích chung của khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lào khẳng định, dù tình hình khu vực và quốc tế có biến đổi, Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam anh em gìn giữ và phát triển truyền thống đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong dày công gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vun đắp, đời đời bền vững.

Phó Thủ tướng Lào và Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cắt bánh chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Trong không khí vui tươi, ấm cúng, thắm tình đồng chí anh em, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chithmany cắt bánh mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam; cùng các nhà lãnh đạo Lào và quan khách quốc tế nâng cốc chúc mừng những thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành được trong 75 năm qua./.