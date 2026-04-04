Ký Quy chế phối hợp liên ngành: Tăng tốc cải cách thủ tục hành chính

Sáng 4/4 tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Toàn cảnh lễ ký kết

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thời gian qua, quá trình cải cách đã thúc đẩy chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng để đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Giai đoạn 2021–2025, các bộ, ngành đã thẩm định hơn 3.600 thủ tục hành chính trong các dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật; nhiều thủ tục không còn phù hợp được bãi bỏ hoặc sửa đổi.

Riêng năm 2025, Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm hơn 3.000 thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại lễ ký kết

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định, việc triển khai Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đã giúp cắt giảm khoảng 95% giấy tờ công dân liên quan quản lý dân cư; Cổng Dịch vụ công quốc gia từng bước trở thành “một cửa số”, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính.

“Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm ba nền kinh tế có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất ASEAN và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới thì yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là về thể chế, dữ liệu và nền tảng hạ tầng.

Trong đó vai trò của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ là trực tiếp và quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ giao trong một thời gian ngắn, ba Bộ đã tích cực phối hợp để xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới triển khai công tác này thống nhất, hiệu quả”, ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh thông tin về quy chế phối hợp

Theo Quy chế phối hợp, Bộ Tư pháp điều phối chung về thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính; Bộ Công an quản lý, khai thác dữ liệu, định danh và xác thực điện tử; Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển nền tảng, hạ tầng số. Các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ được ba Bộ thống nhất trước khi triển khai.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết Quy chế gồm 3 chương, 12 điều, thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên theo thời gian thực, thông qua nền tảng điều phối dùng chung để chia sẻ dữ liệu, theo dõi tiến độ và xử lý công việc trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

“Dự thảo Quy chế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng qua nhiều bước, có sự tham gia, thống nhất của các cơ quan, đơn vị có liên quan của 03 Bộ. Đến nay, Quy chế đã được hoàn thiện để ký ban hành, làm cơ sở phối hợp triển khai thực hiện cải cách TTHC thực chất, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, thông suốt, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, mục tiêu lớn Đại hội Đảng lần thứ XIV và yêu cầu cầu của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ông Nguyễn Thanh Tịnh thông tin.

3 bộ ký quy chế phối hợp

Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy quản trị số hiệu quả hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, minh bạch.