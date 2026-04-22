Lâm Đồng chuyển đổi số để chính quyền hoạt động hiệu quả

Sau gần 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy, cùng với phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng và tinh gọn bộ máy, yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp then chốt, giúp kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xây dựng phần mềm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh.

Phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường, gồm: Phú Thủy, Thanh Hải và Phú Hài thuộc tỉnh Bình Thuận cũ. Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phú Thuỷ nhanh chóng kiện toàn Tổ Ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; thành lập 23 Tổ công nghệ cộng đồng gồm 130 thành viên và thành lập mô hình Bình dân học vụ số.

Anh Phan Anh Tiến, Bí thư Đoàn phường Phú Thuỷ, cho biết với tinh thần xung kích, tình nguyện, hơn 4.400 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã tích cực tham gia phổ cập và nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng. Đoàn phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn về chuyển đổi số cho đoàn viên, đồng thời triển khai các đội hình đến từng khu dân cư, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân, nhất là người lớn tuổi và người khuyết tật, làm quen với công nghệ.

Các đoàn viên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, cũng như cách nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Với những trường hợp khó tiếp cận công nghệ, lực lượng đoàn kiên trì hướng dẫn nhiều lần, từng bước cụ thể để người dân có thể nắm bắt và sử dụng. Bên cạnh đó, hằng tuần Đoàn phường còn bố trí lực lượng trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến thuận tiện hơn.

Gần 10 tháng qua cùng với ổn định tổ chức vận hành bộ máy, Đảng uỷ phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng đã cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn và gần dân hơn. Các mô hình, hoạt động: “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt”, đợt cao điểm 60 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử gắn với triển khai mô hình “Mỗi công dân - Một danh tính số”; cao điểm 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn phường; 90 ngày đêm dữ liệu hôn nhân; cập nhật thông tin phần mềm khai báo cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy… góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở Lâm Đồng phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Thuỷ, khẳng định, Đảng uỷ phường xác định chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành chính quyền địa phương là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền cũng như của từng cán bộ đảng viên.

Ông Nguyễn Hữu Thông cho biết thêm, kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành chính quyền địa phương của Phú Thuỷ đáng khích lệ. 100% cán bộ công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường số. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến của phường trên 70%, một số lĩnh vực còn cao hơn. Trong năm 2025 cải cách hành chính phường Phú Thuỷ xếp thứ 3 trên 124 xã, phường, đặc khu. Phường từng bước số hoá hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ghi nhận thực tế tại nhiều xã, phường của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức điều hành. Đặc biệt, khi khối lượng công việc dồn nhiều hơn về cấp cơ sở, chuyển đổi số trở thành “trợ lực” quan trọng. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, cán bộ, công chức cấp xã xử lý công việc nhanh, chính xác hơn, đồng thời tăng cường kết nối, trao đổi dữ liệu với cấp tỉnh một cách kịp thời. Để người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh không bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn chuyển tiếp chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cơ sở của tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng làm việc vất vả hơn.

Ông Đặng Thiện Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa bàn Liên Hương nông thôn là chủ yếu, người dân tiếp cận thủ tục bằng giấy rất là nhiều. Hiện nay cán bộ công chức của xã khi mà giải quyết thủ tục hành chính là vừa giải quyết giấy cho bà con vừa hướng dẫn thủ tục số để tiếp cận công nghệ số theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71, ngày 1/4/2025 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo Đề án giai đoạn 2026-2030. Trong đó, xác định hạ tầng số và dữ liệu số là nền tảng cốt lõi; tập trung phát triển Trung tâm dữ liệu theo hướng hiện đại, đồng bộ; xây dựng các cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” để kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị…

Đầu tư hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đang triển khai dự án cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung. Dự án này quy mô khá là lớn liên quan đến 11 sở, ngành. Sau khi dự án hoàn thành sẽ hình thành được dữ liệu cả tỉnh, trong đó sẽ có những phần mềm chuyên ngành của các sở, ngành đưa lên một hệ thống dùng chung để phân tích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Với những nỗ lực trong chuyển đổi số, đến nay 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã của Lâm Đồng đã bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 90%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt gần 93%. Lâm Đồng đã có hơn 14.000 chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ. Hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, địa phương đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.