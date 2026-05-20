Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với đoàn đại biểu Cuba

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ, nhìn lại chiều dài lịch sử, chúng ta tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước. Câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mãi mãi là minh chứng vĩ đại cho tình đồng chí thủy chung đặc biệt.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất sâu sắc trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng, lý luận; đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và di sản cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro - người bạn lớn, người đồng chí lớn của nhân dân Việt Nam.

"Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng niềm tin và những thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới đối với các quốc gia độc lập, nhất là các nước kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, chúng tôi khâm phục và chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, thử thách mà Đảng và nhân dân Cuba đang phải đối mặt. Song với bản lĩnh của một dân tộc anh hùng, với sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần tự cường và truyền thống cách mạng vẻ vang, chúng tôi tin tưởng nhân dân Cuba sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, từng bước đổi mới mô hình phát triển để đạt được những thành tựu mới", ông Trần Thanh Lâm bày tỏ tin tưởng.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ tại buổi làm việc.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm chia sẻ về những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định, tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, luôn soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Để các giá trị về đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống chính trị, trở thành năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực tiễn, năng lực tự chỉnh đốn và năng lực phục vụ nhân dân của Đảng; chuyển hóa thành chuẩn mực ứng xử của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thành động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới, chúng tôi rút ra những kinh nghiệm cơ bản như sau:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định việc phát huy giá trị di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác tư tưởng, lý luận; là việc làm quan trọng, thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, phương pháp triển khai phải phong phú, đa dạng, thiết thực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Thứ ba, phải có cơ chế giám sát và kỷ luật. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các tổ chức xây dựng văn bản cam kết, kế hoạch phấn đấu để tu dưỡng, rèn luyện và luôn có sự kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm.

Thứ tư, tổ chức sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm; qua đó tiếp tục tổng hợp, đúc kết những giá trị để phát huy trong các giai đoạn tiếp theo.

"Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng những kinh nghiệm đó không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn là điểm tương đồng để chia sẻ, trao đổi với những người đồng chí Cuba anh em anh hùng trên con đường kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước, mỗi dân tộc. Mỗi quốc gia có lịch sử, địa chính trị, điều kiện và phương thức phát triển riêng, nhưng chúng ta gặp nhau ở niềm tin vào nhân dân, vào độc lập dân tộc, vào chủ nghĩa xã hội, vào phẩm giá và tương lai tốt đẹp của con người, của nhân loại tiến bộ", ông Trần Thanh Lâm nêu ý kiến.

TS. Rene Gonzalez Barrios phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Rene Gonzalez Barrios bày tỏ sự cảm động bởi trong những ngày làm việc tại Hà Nội và với các cơ quan của Việt Nam, đoàn cảm nhận rất rõ sự trân trọng và tình cảm mà các bạn dành cho nhân dân Cuba. Trong tất cả các cuộc làm việc, đoàn không chỉ nhận được tình cảm chân thành mà còn nhận được sự tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với Cuba.

“Chúng tôi đến Việt Nam với một số mục tiêu cơ bản và qua cuộc làm việc lần này, chúng tôi thấy rằng không những các mục tiêu đó đạt được mà còn được mở rộng hơn nữa. Chúng tôi đã nhận thấy thêm rất nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai bên. Một trong những mục tiêu quan trọng của chúng tôi trong năm nay là việc in và xuất bản các tác phẩm quan trọng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Trong suốt quá trình thực hiện công việc này, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ rất quý báu từ các đồng chí", TS. Rene Gonzalez Barrios bày tỏ.

Mục tiêu nữa của chúng tôi là tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang nỗ lực số hóa toàn bộ các tài liệu liên quan. Vì vậy, kinh nghiệm của các đồng chí trong lĩnh vực này có giá trị rất lớn đối với chúng tôi.

TS. Rene Gonzalez Barrios cho biết: "Chúng tôi còn mong muốn mở ra những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực xuất bản, tổ chức các triển lãm trực tuyến cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong việc trưng bày các tư liệu, hình ảnh phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Qua mỗi cuộc gặp gỡ với các cơ quan của Việt Nam, chúng tôi đều mang về những ý tưởng mới, những dự án hợp tác chung mới, có ý nghĩa thiết thực đối với cả nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba".