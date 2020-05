Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng và tiễn biệt ông Nguyễn Đình Hương

Sáng 8/5, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu ông Nguyễn Đình Hương - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Do tuổi cao, bệnh nặng, ông Nguyễn Đình Hương từ trần hồi 16 giờ 10 phút ngày 03 tháng 5 năm 2020 (tức ngày 11 tháng 4 năm Canh Tý) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội; hưởng thọ 90 tuổi.

Ông Nguyễn Đình Hương (Bí danh Phi Hùng), sinh ngày 7/1/1930 tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trong suốt quá trình công tác, ông đã có nhiều thành tích xuất sắc với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng...

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dẫn đầu viếng ông Nguyễn Đình Hương.

