Lào Cai chú trọng đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Bà Hoàng Thị Hằng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này.

Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch, thôn Khe Chàm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, nâng quy mô lên gần 500 hộ dân với diện tích hơn 400 héc-ta: "Khi thực hiện sắp xếp, việc nắm bắt tình hình địa bàn và bao quát công việc của trưởng thôn là cả một quá trình rất vất vả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết, đồng thời không ngừng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin để các trưởng thôn, bí thư chi bộ tiếp tục công tác có thêm kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiếp tục thực hiện tốt công tác ở cơ sở".

Người dân xã Đông Cuông tham gia biểu quyết, thống nhất phương án sắp xếp thôn theo chủ trương của tỉnh Lào Cai

Đông Cuông là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã An Bình, Quang Minh, Đông An và Đông Cuông của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số đường đồi núi, khe suối.

Vì vậy, khi quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phù Thị Thuần, Bí thư Chi bộ thôn Trà, xã Đông Cuông chia sẻ: "Sau khi sắp xếp, đối với đội ngũ cán bộ, trước hết cần phải có năng lực. Bên cạnh kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở, cán bộ thôn, bản cần có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao".

Các ý kiến của người dân được ghi nhận công khai, dân chủ trong quá trình triển khai sắp xếp lại các thôn

Theo phương án đang được tỉnh Lào Cai triển khai, số lượng thôn, tổ dân phố toàn tỉnh sẽ giảm từ 2.906 xuống còn 1.624, tương đương trên 44%. Đồng thời giảm hơn 3.800 người hoạt động không chuyên trách và gần 13.000 người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Riêng tại xã Đông Cuông, số thôn sẽ giảm từ 26 xuống còn 14. Việc sắp xếp được địa phương triển khai trên cơ sở bảo đảm các tiêu chí theo quy định của Chính phủ, của tỉnh và yêu cầu quản lý thực tế. Đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư.

Bà Hoàng Thị Hằng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông trao đổi với phóng viên VOV về những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở khi quy mô thôn sau sắp xếp lớn hơn.

Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là những người gần dân nhất; trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này.

Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai cho biết: "Việc lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ thôn, bản được xã xem xét trên các tiêu chí sau: Phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp quần chúng, vận động nhân dân và xử lý hiệu quả các công việc phát sinh tại cơ sở. Đó cũng là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; có tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng. Có khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành hiện nay".

Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông chia sẻ về các tiêu chí lựa chọn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cán bộ cơ sở là "gốc rễ" của bộ máy. Đội ngũ cán bộ cơ sở mạnh thì gốc rễ của hệ thống chính trị mới vững chắc. Vì vậy, việc Lào Cai quan tâm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm cán bộ cơ sở trong quá trình sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố chính là chìa khóa để hiện thực hóa mọi mục tiêu đổi mới tại địa phương.