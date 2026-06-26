English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lào Cai chú trọng đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thứ Sáu, 05:12, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đang được các địa phương triển khai tích cực, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô thôn bản lớn hơn, địa bàn rộng và dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ thôn cũng đứng trước nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới.

Bà Hoàng Thị Hằng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này.

Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch, thôn Khe Chàm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, nâng quy mô lên gần 500 hộ dân với diện tích hơn 400 héc-ta: "Khi thực hiện sắp xếp, việc nắm bắt tình hình địa bàn và bao quát công việc của trưởng thôn là cả một quá trình rất vất vả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết, đồng thời không ngừng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin để các trưởng thôn, bí thư chi bộ tiếp tục công tác có thêm kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiếp tục thực hiện tốt công tác ở cơ sở".

lao cai chu trong doi ngu can bo thon, to dan pho sau sap xep hinh anh 1
Người dân xã Đông Cuông tham gia biểu quyết, thống nhất phương án sắp xếp thôn theo chủ trương của tỉnh Lào Cai

Đông Cuông là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã An Bình, Quang Minh, Đông An và Đông Cuông của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số đường đồi núi, khe suối.

Vì vậy, khi quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phù Thị Thuần, Bí thư Chi bộ thôn Trà, xã Đông Cuông chia sẻ: "Sau khi sắp xếp, đối với đội ngũ cán bộ, trước hết cần phải có năng lực. Bên cạnh kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở, cán bộ thôn, bản cần có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao".

lao cai chu trong doi ngu can bo thon, to dan pho sau sap xep hinh anh 2
Các ý kiến của người dân được ghi nhận công khai, dân chủ trong quá trình triển khai sắp xếp lại các thôn

Theo phương án đang được tỉnh Lào Cai triển khai, số lượng thôn, tổ dân phố toàn tỉnh sẽ giảm từ 2.906 xuống còn 1.624, tương đương trên 44%. Đồng thời giảm hơn 3.800 người hoạt động không chuyên trách và gần 13.000 người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 

Riêng tại xã Đông Cuông, số thôn sẽ giảm từ 26 xuống còn 14. Việc sắp xếp được địa phương triển khai trên cơ sở bảo đảm các tiêu chí theo quy định của Chính phủ, của tỉnh và yêu cầu quản lý thực tế. Đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. 

lao cai chu trong doi ngu can bo thon, to dan pho sau sap xep hinh anh 3
Bà Hoàng Thị Hằng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông trao đổi với phóng viên VOV về những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở khi quy mô thôn sau sắp xếp lớn hơn.

Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là những người gần dân nhất; trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này.

Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai cho biết: "Việc lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ thôn, bản được xã xem xét trên các tiêu chí sau: Phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp quần chúng, vận động nhân dân và xử lý hiệu quả các công việc phát sinh tại cơ sở. Đó cũng là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; có tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng. Có khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành hiện nay".

lao cai chu trong doi ngu can bo thon, to dan pho sau sap xep hinh anh 4
Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông chia sẻ về các tiêu chí lựa chọn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cán bộ cơ sở là "gốc rễ" của bộ máy. Đội ngũ cán bộ cơ sở mạnh thì gốc rễ của hệ thống chính trị mới vững chắc. Vì vậy, việc Lào Cai quan tâm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm cán bộ cơ sở trong quá trình sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố chính là chìa khóa để hiện thực hóa mọi mục tiêu đổi mới tại địa phương.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghiên cứu sáp nhập một số xã, phường: Tinh gọn bộ máy, sàng lọc cán bộ
Nghiên cứu sáp nhập một số xã, phường: Tinh gọn bộ máy, sàng lọc cán bộ

VOV.VN - Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu sáp nhập một số xã, phường của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách, mà còn là "cuộc sàng lọc" để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở - nơi tỷ lệ đáp ứng công việc hiện mới chỉ đạt khoảng 30%.

Nghiên cứu sáp nhập một số xã, phường: Tinh gọn bộ máy, sàng lọc cán bộ

Nghiên cứu sáp nhập một số xã, phường: Tinh gọn bộ máy, sàng lọc cán bộ

VOV.VN - Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu sáp nhập một số xã, phường của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách, mà còn là "cuộc sàng lọc" để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở - nơi tỷ lệ đáp ứng công việc hiện mới chỉ đạt khoảng 30%.

Các xã khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Áp lực vận hành sau 1 năm tinh gọn bộ máy
Các xã khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Áp lực vận hành sau 1 năm tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại khu Nam TP Hồ Chí Minh, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng tổ chức, nguồn lực.

Các xã khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Áp lực vận hành sau 1 năm tinh gọn bộ máy

Các xã khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Áp lực vận hành sau 1 năm tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại khu Nam TP Hồ Chí Minh, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng tổ chức, nguồn lực.

Tinh gọn bộ máy, sinh viên xuất sắc có mất cơ hội làm việc trong cơ quan Nhà nước?
Tinh gọn bộ máy, sinh viên xuất sắc có mất cơ hội làm việc trong cơ quan Nhà nước?

VOV.VN - Cử tri trẻ của TP.HCM băn khoăn về cơ hội làm việc tại các cơ quan Nhà nước, trong bối cảnh thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tinh gọn bộ máy, sinh viên xuất sắc có mất cơ hội làm việc trong cơ quan Nhà nước?

Tinh gọn bộ máy, sinh viên xuất sắc có mất cơ hội làm việc trong cơ quan Nhà nước?

VOV.VN - Cử tri trẻ của TP.HCM băn khoăn về cơ hội làm việc tại các cơ quan Nhà nước, trong bối cảnh thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội