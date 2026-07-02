Lào Cai: Lời hứa sau chất vất là “thước đo” đánh giá năng lực cán bộ

Tại phiên chất vấn, sức nóng của nghị trường đã được đẩy lên khi đại biểu "truy" đến cùng sự chậm trễ trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. Hơn 13.200 nhà giáo đang mỏi mòn chờ đợi quyền lợi chính đáng do những vướng mắc sau khi sáp nhập mô hình chính quyền. Không né tránh, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã thừa nhận trách nhiệm và cho biết thời hạn giải quyết trong năm 2026.

“Ngày 29/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Ngay sau đây, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ khẩn trương hướng dẫn, đảm bảo hoàn thành việc xét thăng hạng ngay trong năm 2026”, ông Trung thông tin.

Đại biểu Lê Ngọc Quỳnh chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (ảnh Linh Vũ)

Không chỉ chuyện của ngành giáo dục, hàng loạt nút thắt về dân sinh cũng được các đại biểu mổ xẻ và yêu cầu chính quyền chốt phương án. Đó là cam kết xóa hoàn toàn "vùng lõm sóng" viễn thông tại các bản vùng sâu vùng xa vào cuối năm nay; Phương án xây cầu cạn 125 tỷ đồng để khắc phục dứt điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 153 ngay trong quý III/2026.

Tiếp thu ý kiến sau phần trả lời của các Trưởng ngành, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, khẳng định: mọi lời hứa hay nhiệm vụ trọng tâm đều phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể. Kỷ cương sẽ được siết chặt, lấy hiệu quả công việc thực tế làm “thước đo” đánh giá năng lực đối với người đứng đầu.

“Chúng tôi yêu cầu bám sát về các xã phường, và đây được coi là một chỉ tiêu KPI cho cán bộ trong toàn tỉnh. Nếu các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, thì phải xem đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ trong thời gian tới”, ông Nguyễn Tuấn Anh giao nhiệm vụ.

Với tinh thần 6 rõ, trong đó dám làm, dám chịu trách nhiệm từ cơ quan hành pháp đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu. Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, phiên chất vấn không phải để giải trình trách nhiệm "làm tròn vai" mà còn là mệnh lệnh hành động.

“Yêu cầu đặt ra sau phiên chất vấn là không chỉ giải trình rõ tại hội trường, mà phải chuyển hóa thành cam kết hành động cụ thể. Phải xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, rõ sản phẩm đầu ra và rõ trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết”, ông Hoàng Giang nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp (ảnh Linh Vũ)

Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành! Tại Phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai mới đây không khép lại bằng những bản báo cáo trên giấy mà mở ra những cam kết hành động khẩn trương. Khẳng định một điều: Lời hứa trước nghị trường chính là "thước đo" năng lực của mỗi cán bộ và sẽ được giám sát chặt chẽ bởi cử tri và nhân dân.