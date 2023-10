Lào khai trương Tạp chí Điện tử AlounMai – Quà tặng của Việt Nam

Khánh thành Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào

VOV.VN - Chiều 29/9, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Lễ khánh thành Học viện Chính trị Công an Lào. Đây là quà tặng của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam dành cho Bộ Công an Lào.