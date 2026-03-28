Lễ Khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland

Thứ Bảy, 19:18, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều ngày 26/3/2026 tại Dublin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland đã long trọng tổ chức Lễ Khai trương Đại sứ quán, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ireland.

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng, cùng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ireland Patrick McKillen.

Về phía Ireland, sự kiện có sự hiện diện của Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển quốc tế và Kiều dân, ông Neale Richmond; Tổng Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Ireland toàn cầu, ông Colm Hayes; Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, bà Iseult Fitzgerald; Hạ nghị sĩ Ann Graves, đặc trách nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ireland - Việt Nam, cùng Hạ nghị sĩ Barry Ward, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Liên minh châu Âu của Hạ viện Ireland.

le khai truong Dai su quan viet nam tai ireland hinh anh 1
Đại diện Việt Nam và Ireland cắt băng khai trương đại sứ quán Việt Nam tại Dublin ngày 26/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Buổi lễ cũng có sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành và Quốc hội Ireland, các cơ quan đại diện nước ngoài, đối tác và doanh nghiệp lớn, bạn bè Ireland của Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Ireland.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Lễ Khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland là một cột mốc quan trọng, diễn ra đúng trong năm 2 nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1996 - 2026). Sự kiện này còn mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Ireland, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với Ireland, từ chính trị, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ đến văn hóa và giao lưu nhân dân.

le khai truong Dai su quan viet nam tai ireland hinh anh 2
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Việc thành lập Đại sứ quán cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland, đồng thời thực hiện cam kết đưa ra trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024.

le khai truong Dai su quan viet nam tai ireland hinh anh 3
Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển quốc tế và Kiều dân, Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland Neale Richmond. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland, Quốc vụ khanh Neale Richmond đã gửi lời chúc mừng tới Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland, bày tỏ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương thời gian qua, được thể hiện sinh động qua sự kiện khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Dublin. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland nhấn mạnh việc khai trương Đại sứ quán sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào năm 2024 là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ ngày càng gắn bó, cũng như cam kết chung của Việt Nam và Ireland trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, kinh tế, du lịch, giáo dục đại học...

le khai truong Dai su quan viet nam tai ireland hinh anh 4
Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh việc khai trương Đại sứ quán đầu tiên của Việt Nam tại Ireland cho thấy những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh việc khai trương Đại sứ quán đầu tiên của Việt Nam tại Ireland cho thấy những triển vọng hợp tác mới giữa 2 nước. Từ đây, Đại sứ quán sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động ngoại giao, hỗ trợ kết nối hợp tác kinh doanh và giáo dục, đồng thời phục vụ cộng đồng người Việt tại Ireland một cách hiệu quả và thiết thực hơn.

Đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ireland, bao gồm Hội người Việt Nam, Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland, Hội Sinh viên đã đến dự và bày tỏ vui mừng khi Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland được thành lập

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Toàn Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Ireland, Bộ Ngoại giao và Thương mại, các cơ quan chức năng, cùng các đối tác, bạn bè và cộng đồng người Việt đã tin tưởng và đồng hành trong suốt quá trình chuẩn bị thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland.

2-10_tiep_1.jpg

Toàn cảnh chuyến thăm Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Ireland hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại thị trường EU và có chính sách ưu tiên Việt Nam là một trong hai quốc gia châu Á nhận viện trợ phát triển, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, bình đẳng giới, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ dân tộc thiểu số, người khuyết tật và hỗ trợ rà phá bom mìn...

Theo Bộ Ngoại giao
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland

VOV.VN - Rạng sáng nay (28/10), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đến ngày 30/10 tới theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Ireland Verona Murphy

VOV.VN - Chiều 29/7/2025 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thuỵ Sỹ, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Ireland Verona Murphy.

