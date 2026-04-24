中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch NPT

Thứ Sáu, 12:06, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/4, tại New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá tình hình an ninh - chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng Thư ký nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Việt Nam và cá nhân Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong vai trò Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm NPT từ ngày 27/4-22/5, bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Nhân dịp này, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Ban thư ký Liên hợp quốc thời gian qua, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cá nhân Tổng Thư ký để thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả đồng thuận.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Cũng tại cuộc gặp, Trưởng Phái đoàn Việt Nam cảm ơn Tổng Thư ký António Guterres đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng mới được Quốc hội khóa XVI bầu vào vị trí đứng đầu Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ của Liên hợp quốc trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trên tất cả các trụ cột - hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, và thúc đẩy quyền con người.

Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được ký năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970, hiện có 191 quốc gia thành viên. NPT đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế không phổ biến, giải trừ quân bị quốc tế với 3 nội dung trụ cột bao gồm: (i) Chống phổ biến vũ khí hạt nhân; (ii) Giải trừ vũ khí hạt nhân; và (iii) Sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đến nay NPT là điều ước quốc tế mang tính toàn diện nhất, có sự tham gia của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân được thừa nhận - cũng đồng thời là các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Việt Nam chính thức gia nhập NPT vào năm 1982.

Trên cơ sở đồng thuận của các nước thành viên Hiệp ước NPT đối với đề cử của Phong trào Không liên kết (NAM), Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị RevCon 11. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Trường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc sẽ trực tiếp đảm nhiệm trọng trách này.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Liên hợp quốc Việt Nam Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam chủ trì phiên tham vấn ở Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì phiên họp không chính thức nhằm trao đổi sơ bộ về định hướng, ưu tiên và tiến trình tham vấn chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam đề cao vai trò Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Ngày 8/7, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 đã khởi động với hai hoạt động quan trọng là Đối thoại với Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu
VOV.VN - Hội nghị lần thứ ba của các nước thành viên Hiệp ước chống vũ khí hạt nhân (TPNW) diễn ra từ 3-7/3/2025 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York - Hoa Kỳ với sự tham dự của đại diện 94 nước đã ký, phê chuẩn Hiệp ước, các nước quan sát viên và hơn 100 tổ chức quốc tế liên quan.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội