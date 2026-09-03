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Liên thông dữ liệu: 498 thủ tục hành chính được cắt giảm, 244 thủ tục được bãi bỏ

Thứ Năm, 19:26, 03/09/2026
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VOV.VN -Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát phản hồi của các bộ ngành, địa phương, đã ghi nhận được 498/786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế, 244/786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả của Chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (3/9), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ 1/7, triển khai 100 ngày cao điểm để giải quyết điểm nghẽn trong chuyển đổi số hệ thống chính trị. Kế hoạch nằm trong 92 ngày trọng tâm và đến nay đã đi được nửa chặng đường. Đến nay, chiến dịch đã tạo chuyển động rõ hơn, chuyển từ rà soát, chuẩn bị sang hình thành sản phẩm, kết quả triển khai trên thực tế. Riêng đối với nhiệm vụ tạo lập, chuẩn hoá, kết nối cơ sở dữ liệu, đến nay đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận.

Thứ nhất, có 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có 67 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ và trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu, có thể đồng bộ trong thời gian tới. Đây là nỗ lực rất lớn của các bộ ngành, địa phương trong thời gian vừa qua.

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Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ (Ảnh: Chinhphu.vn)

Về khối lượng dữ liệu được kết nối, đồng bộ rất lớn, riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hơn 108 triệu lượt ghi, cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử có hơn 113 triệu lượt ghi, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu lượt ghi. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc rất tích cực, tập trung của các bộ ngành, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát phản hồi của các bộ ngành, địa phương, đã ghi nhận được 498/786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế, 244/786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. 

"Tuy nhiên qua triển khai, vẫn còn một số điểm nghẽn có tính liên ngành chưa được xử lý dứt điểm, nhất là vấn đề dữ liệu có tính hệ thống, về an ninh an toàn mạng và nguồn lực, sẽ tiếp tục phải tập trung rất cao trong thời gian tới đây. Chúng tôi cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ thường xuyên về tiến độ triển khai kế hoạch này. Đây là nội dung các bộ ngành, địa phương đang tập trung rất cao trong thời gian còn lại để tiếp tục chuẩn hoá, làm sạch, đối soát, cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm có thể chia sẻ, khai thác hiệu quả, đảm bảo kết nối, tái sử dựng dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Ban Chỉ đạo Trung ương đã nêu. Đó là triển khai chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối phải đem lại giá trị thực tiễn, đo đếm được cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Trần Ngọc-Nguyễn Trang/VOV.VN
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