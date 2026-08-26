Long trọng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Australia

Hơn 200 khách mời dự lễ Quốc khánh gồm đại diện Quốc hội và chính quyền bang, phái đoàn lãnh sự tại thành phố Sydney, đại diện doanh nghiệp và bà con kiều bào, học sinh, sinh viên đã đến tham dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 02/09/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đã điểm lại một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 81 năm qua, trong đó, Việt Nam đã từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cấm vận trở thành một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng 8% trong năm 2025, quy mô GDP đạt khoảng 514 tỷ USD và GDP bình quân đầu người vượt hơn 5.000 USD. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Ngài Ben Franklin, Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cũng khẳng định, trong quá trình phát triển của Việt Nam luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia. Sau hơn 53 năm, quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm Australia vừa diễn ra của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và trước đó là chuyến thăm Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn vào năm 2025 thể hiện mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước cũng như quyết tâm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Là khách mời danh dự của sự kiện, Nghị sĩ Ben Franklin, Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales đã chia sẻ 3 câu chuyện cho thấy sự thay đổi vượt bậc của Việt Nam sau 40 năm đổi mới mà ở đó nhiều ước mơ, kỳ vọng đã trở thành hiện thực. Nghị sĩ Ben Franklin nhấn mạnh, chặng đường mà Việt Nam đã đi qua không hề dễ dàng và gặp nhiều thách thức nhưng Việt Nam đã vượt qua thật phi thường và đáng trân trọng. Nghị sĩ Ben Franklin chúc mừng Việt Nam vì những thành tựu đã đạt được và khẳng định Australia tự hào đã đồng hành cùng Việt Nam trên một phần của chặng đường này.

Đông đảo khách mời tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh tại Australia.

Là một trong những kiều bào tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh, Phó Giáo sư Quân Vương thuộc Đại học Công nghệ Sydney cho biết ông rất vui và xúc động khi được tham dự buổi lễ mừng Quốc khánh, tại đây ông được gặp gỡ bà con, bạn bè và đồng nghiệp. Phó Giáo sư Quân Vương cho biết, do tính chất công việc là giảng dạy và nghiên cứu nên ông có cơ hội làm việc với các trường đại học tại Việt Nam, các đồng nghiệp Việt Nam và nhận thấy rằng, Việt Nam đang thay đổi nhanh và mọi việc đang ngày càng tốt hơn, năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện.

Phó Giáo sư Quân Vương rất vui mừng khi quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng hơn trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo thuận lợi cho kiều bào và những người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Australia. Phó Giáo sư Quân Vương khẳng định quan hệ song phương tốt đẹp đang mở ra những cơ hội mới, mang về lợi ích cho người dân hai nước.