Luật An ninh mạng góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người

"Luật quốc tế về không gian mạng" là tên hội thảo trực tuyến tổ chức hôm nay 27/8 tại Hà Nội. Hội thảo do Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan và Phái đoàn Liên minh EU tại Hà Nội đồng tổ chức nhằm triển khai cam kết hợp tác giữa hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

Các đại biểu dự hội thảo "Luật quốc tế về không gian mạng"

Tham dự hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, ông Pier Giorgio Aliberti, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.



Hội thảo nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tăng cường công tác của lực lượng công an phòng chống các tội phạm mạng, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, bảo đảm quyền con người, đặc biệt chú trọng nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, thường là các đối tượng hướng tới của các tội phạm mạng…



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an khẳng định, trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến đến nền kinh tế số, không ngừng nâng cao điều kiện sống cho người dân. Luật An ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.



Với 7 chương, 43 Điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, bên cạnh đó là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau hơn 1 năm có hiệu lực, Luật An ninh mạng đã góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, tạo cơ chế pháp lý giúp đấu tranh với các tội phạm mạng, bảo đảm tốt hơn quyền con người.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn trao đổi với các đại biểu quốc tế

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các chuyên đề: Luật quốc tế về hoạt động trên không gian mạng; Chủ quyền trên không gian mạng; Trách nhiệm của nhà nước về hoạt động mạng, sử dụng vũ lực và tự vệ trên không gian mạng… nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phòng thủ, ngăn chặn tấn công trên không gian mạng để bảo vệ quyền con người, các giá trị, lợi ích, an ninh của đất nước.

Thời gian qua, Liên minh EU đã tham vấn tích cực đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng theo trình tự, thủ tục mà pháp luật Việt Nam quy định, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phát biểu bế mạc hội thảo, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam khẳng định: hội thảo đã góp phần phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hà Lan nói chung và quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Vương quốc Hà Lan, Liên minh châu Âu nói riêng ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu./.