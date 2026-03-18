Luật Thủ đô (sửa đổi): Kỳ vọng vào sự phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới



Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đã quy định phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền Thành phố Hà Nội nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố Hà Nội. Theo thống kê, có 180 thẩm quyền được giao cho chính quyền Thành phố Hà Nội. Trong đó: 49 thẩm quyền đã được quy định từ Luật Thủ đô năm 2024 và Nghị quyết số 258 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; 47 thẩm quyền khác với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên; 84 thẩm quyền mới chưa có quy định của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Pháp luật và tư pháp cho rằng, để tạo động lực, đột phá mới cho Thủ đô trong giải quyết các điểm nghẽn và tạo thể chể thuận lợi, dẫn đường, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đề nghị rà soát toàn bộ các quy định về phân quyền trong dự thảo Luật theo các nguyên tắc: Việc phân quyền phải bảo đảm yêu cầu 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình (trách nhiệm), rõ thời gian, rõ sản phẩm (kết quả) và rõ hiệu quả”; Phân quyền phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển của Thủ đô và phải gắn với khả năng cân đối ngân sách, năng lực thực thi của chính quyền Thành phố; Phân quyền phải gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Góp ý về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Phan Văn Mãi thống nhất cao với việc sửa đổi và cách tiếp cận là phân cấp, phân quyền, là yếu tố rất mạnh mẽ để tạo không gian, thẩm quyền cho Thủ đô phát triển. Tuy nhiên, dự thảo Luật cần thiết kế để thấy rõ, những ưu đãi đối với Thủ đô sẽ đi kèm với những đóng góp mà Hà Nội mang lại cho đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Phan Văn Mãi cho hay: “Có cơ chế đặc thù để thủ đô phát triển, trong thiết kế đặc thù, ưu đãi làm sao thấy Hà Nội sẽ thuận lợi hơn từ đó đóng góp lớn hơn. Ví dụ, trong 5 năm tới, trung bình thu ngân sác hơn 3 triệu tỷ, thì Hà Nội và TP. HCM sẽ đóng góp 2/3 thu ngân sáchVì vậy, dự thảo phải thiết kế để thấy rõ những đặc thù, thuận lợi sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là bước đột phá lớn nhất so với Luật Thủ đô 2024, giải quyết điểm nghẽn thủ tục hành chính kéo dài, tạo không gian sáng tạo cho quản trị đô thị đặc biệt. Làm sao cơ chế tài chính ngân sách và nguồn lực cho Thủ đô phải có khung tạo nguồn lực khổng lồ, đủ điều kiện để Hà Nội nhảy vọt tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mọi chính sách rất mở nhưng đều phải có kiểm soát.

Về việc trao quyền cho chính quyền Thủ đô được ban hành các quy định có nội dung khác với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, các đại biểu cho rằng, đây là một cơ chế phân quyền rất mạnh, có thể tạo dư địa linh hoạt trong quản trị đô thị và cho phép thử nghiệm các chính sách mới phù hợp với điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô. Để bảo đảm việc phân quyền mạnh nhưng vẫn giữ được kỷ cương, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đề nghị dự luật làm rõ phạm vi lĩnh vực được phép ban hành, quy định rõ nguyên tắc, điều kiện và quy trình ban hành.

Trước đó, chiều nay, Ủy ban TVQH cũng cho ý kiến đối với dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), theo đó, dự án Luật có một số điểm bổ sung đáng chú ý tạo thuận lợi cho người dân như: Đăng ký khai sinh, khai tử chủ động; Cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ yêu cầu người dân phải nộp, xuất trình giấy tờ nếu không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu; Xác định dữ liệu hộ tịch điện tử có giá trị như giấy tờ hộ tịch bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác…

Sáng nay, UBTVQH đã cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

