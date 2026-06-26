Luật Tiếp cận thông tin 2026: Mở rộng thông tin phải được công khai

Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 gồm 4 chương, 31 điều, theo tinh thần đổi mới tư duy lập pháp tại Nghị quyết số 66, Luật tập trung quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, có tính ổn định lâu dài, các nội dung cơ bản liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; không quy định chi tiết trình tự, thủ tục cung cấp thông tin, bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn.

Toàn cảnh hội nghị.

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Theo đó, bên cạnh các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cũng có trách nhiệm công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của Luật.

Luật tiếp tục khẳng định công dân là chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật, bổ sung quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện một số sở, ngành tỉnh.

Về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, Luật quy định công dân có các quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.

Đồng thời, quy định công dân có các nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau: tự do tiếp cận thông tin được cơ quan, đơn vị công khai; yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự, hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp.

Về phạm vi thông tin phải được công khai, bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự, hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

"Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân", bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh.