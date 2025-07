Lưu hành bản dịch tiếng Việt của “Văn kiện vì Tương lai”, thúc đẩy đa ngôn ngữ

Tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã trao bản dịch tiếng Việt của “Văn kiện vì Tương lai” (Pact for the Future) cho Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Văn kiện vì Tương lai được các nhà Lãnh đạo toàn cầu thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai ngày 22/9/2024 ở New York, đề ra tầm nhìn và định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm đẩy nhanh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), củng cố hệ thống đa phương và nâng cao vai trò, hiệu quả của Liên hợp quốc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ trao bản dịch tiếng Việt tới Chủ tịch Đại hội đồng LHQ

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và các Đại sứ và đại diện Phái đoàn

Phát biểu tại sự kiện, ông Philemon Yang khẳng định, thúc đẩy đa ngôn ngữ trong hoạt động của Liên hợp quốc là một trong những ưu tiên của Đại hội đồng khoá 79, đánh giá cao các nước đã chia sẻ bản dịch Văn kiên vì Tương lai ra 33 ngôn ngữ (ngoài 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc), trong đó có tiếng Việt. Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh các bản dịch giúp hơn 3,5 tỷ người trên toàn thế giới có thể tiếp cận và tham gia thúc đẩy thực hiện văn kiện quan trọng này.

Bản dịch tiếng Việt và các ngôn ngữ khác của Văn kiện vì Tương lai sẽ được đăng tải trên trang mạng chính thức của Liên hợp quốc tại địa chỉ https://www.un.org/pga/79/multilingualism-in-action-translations-of-the-pact-for-the-future-in-global-languages-2/.

Bản dịch tiếng Việt - Văn kiện vì Tương lai

Trong các ngày từ 4-17/7, bên cạnh các sự kiện đa phương tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã tiếp tục có các cuộc gặp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina J. Mohammed, Phó Tổng thư ký về Quản lý chiến lược, chính sách và triển khai Catherine Pollard, Phó Tổng Thư về Pháp lý ÊElinor Hammarskjold, Phó Tổng Thư ký kiêm Thư ký điều hành Uỷ ban Kinh tế - xã hội Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) Armida Alisjahbana trong chuỗi hoạt động tiếp xúc lãnh đạo Liên hợp quốc sau khi trình Uỷ nhiệm thư.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phó Tổng thư ký LHQ Amina J. Mohammed

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phó Tổng Thư về Pháp lý Elinor Hammarskjold

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cùng các Đại sứ ASEAN và Phó Tổng Thư ký kiêm Thư ký điều hành Uỷ ban Kinh tế - xã hội Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) Armida Alisjahbana

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và chương trình nghị sự của Liên hợp quốc, nhất là các tiến trình và sáng kiến thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức toàn cầu.