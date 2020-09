Mít tinh trọng thể kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Lào

Sáng nay (2/9) tại thủ đô Vientiane, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chính quyền thủ đô Vientiane và Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức mít-tinh trọng thể chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2020).

Các vị đại biểu chào cờ, hát quốc ca hai nước.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xaysomphone Phomvihan, Bí thư- Đô trưởng Vientiane Sinlavong Khuttphaythun, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, Ngành, cơ quan trung ương, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, đại diện nhân dân thủ đô Vientiane và học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và đại diện người Việt Nam tại Lào.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yatthotu điểm lại một số mốc son trong lịch sử 75 xây dựng và phát triển của Việt Nam, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, nhân dân Việt Nam liên tục giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước là những trang sử chói lọi mà dân tộc Việt Nam đã làm nên trên tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “ Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Diễn văn cũng khẳng định những thành công trong sự nghiệp đổi mới đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt đất nước, đưa Việt Nam từ một nước nghèo vươn lên thành nước đang phát triển. Kinh tế tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân được cải thiện; đối ngoại được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chân thành chúc mừng Đảng- Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh mùng 2/9, thay mặt Đảng- Nhà nước Cộng hòa DCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Pany Yatthotu bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ chí nghĩa chí tình, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả của Đảng- Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Lào hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou phát biểu tại lễ mít tinh.

Đồng thời khẳng định, sẽ làm hết sức mình, tiếp tục cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và phát triển đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Caysone Phomvihan, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu đã dành trọn đời mình gây dựng, vun đắp, mãi mãi là tài sản vô giá của hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yatthotu kêt thúc bài phát biểu của mình bằng lời chúc thắm tình hữu nghị Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yatthotu, chúc nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước Việt Nam vững bước đi lên, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác ở trong khu vực và trên thế giới.

"Xin chúc các đồng chí Việt Nam đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn trong công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021 tới. Chúc Việt Nam giành được thành tựu to lớn hơn trên cương vị Chủ tịch ASEAN, AIPA năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021"-Chủ tịch Quốc hội Pany Yatthotu nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng - Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu cảm ơn Trung ương Đảng NDCM Lào, Chính phủ, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chính quyền thủ đô Vientiane và Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 75 Quốc khánh Việt Nam; cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà Chủ tịch Quốc hội Lào đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại này.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại lễ mít tinh.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định “Độc lập, tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam”. Khát vọng ấy đã làm nên ý chí, sức mạnh vô biên để nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại liên tục giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu tiến lên thành một nước đang phát triển. Hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập là mục tiêu mà Việt Nam luôn hướng đến và nhất định sẽ đạt được. Trong thành công đó, Việt Nam luôn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của bạn bè quốc tế. Đặc biệt là sự giúp đỡ kịp thời, chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Nhắc lại những lời nói tốt đẹp của Chủ tịch Caysone Phomvihan, TBT- CTN Bounnhang Vorachith về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt – Lào và điểm qua tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, hiện nay và mãi mãi về sau, dù thế giới , khu vực châu Á- Thái Bình Dương cũng như Đông Nam Á đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, vô cùng phức tạp và khó lường, ở cả hai nước đều đang diễn ra rất nhiều thay đổi, hai nước chúng ta chắc chắn sẽ vẫn luôn bên nhau, gắn bó keo sơn, chia sẻ khó khăn và thành công, cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào nở ra nhiều hoa thơm trái ngọt./.