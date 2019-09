Hôm nay (11/9), Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 50 năm Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng thực hiện Di chúc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Toàn cảnh hội thảo

Đây là dịp để cán bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của những nội dung trong bản Di chúc của Bác đối với sự nghiệp cách mạng cũng như đánh giá lại những kết quả đạt được qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, về thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng thời, tổng kết các bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo PGS. TS. Đại Tá Nguyễn Văn Thùy- Học viện Lục quân Đà Lạt - công tác cán bộ là một trong những vấn đề mà sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm. Theo Bác, cán bộ là quan trọng, muôn sự thành công hay thất bại chủ yếu do cán bộ tốt hay kém.

“Trong tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn đảng, tư tưởng của Bác đặc biệt quan tâm đến việc dùng người. Theo Bác dùng người trước hết là người phải có đức. Người có đức mà không có tài thì cũng như ông Bụt, nếu có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng hỏng.

Cho nên quan điểm của Bác là con người là yếu tố quyết định mọi thành bại. Tuy nhiên con người đó không nên siêu hình, không nên tách rời khỏi những trang bị của mình cần có”, Đại tá Thùy nói.

Với lời căn dặn trong Di chúc về phát triển kinh tế, Bác viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ một tỉnh có sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, manh mún, đến nay Lâm Đồng tiếp tục đi đầu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

“Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kiên định quan điểm tư tưởng của Bác về phát triển kinh tế. Đảng bộ,chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững xứng đáng với những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thiêng liêng của Người”, ông Đa nói./.