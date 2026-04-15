Nâng cao kỹ năng sáng tác tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trình bày chuyên đề về cách thức xây dựng tác phẩm tham gia cuộc thi, TS. Lê Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, các tác phẩm tham gia dự thi năm nay cần lựa chọn vấn đề cụ thể, có tính thời sự, đang được nhiều người quan tâm; phù hợp nhận thức đại chúng.

Diễn giả trao đổi, thảo luận tại hội nghị

"Tác phẩm chính luận có những đặc trưng riêng so với các thể loại khác, nổi bật là tính chiến đấu về tư tưởng, ý thức hệ. Bên cạnh đó, tác phẩm cần bám sát tính thời sự, phản ánh những vấn đề mới như kỷ nguyên phát triển của dân tộc, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như các chủ trương mới về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… Đây đều là những nội dung mới và cần được thể hiện sâu sắc", TS.Lê Đức Hoàng nhấn mạnh.

Trình bày chuyên đề về kỹ năng và kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm dự thi, Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, đối tạp chí in, tạp chí điện tử cần phản ánh chân thực, khách quan những sự kiện, vấn đề, sự việc, các công trình khoa học có ý nghĩa xã hội và được công chúng quan tâm. Đây là khâu quan trọng trong quy trình sáng tạo tác phẩm.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với xây dựng tác phẩm phát thanh, cần chú trọng khai thác thế mạnh biểu cảm và chân thực của thông tin âm thanh mà công chúng nghe được bằng lời nói và tiếng động hiện trường. Đối với tác phẩm truyền hình và video, clip cần mỗi tác phẩm là một bài hoặc loạt bài chuyên luận, chuyên đề về cùng một chủ đề, thể hiện được đặc trưng của truyền hình là hình ảnh động, đạt yêu cầu chất lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về nội dung liên quan đến bài viết tham dự cuộc thi và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo tác phẩm, qua đó, nhằm góp phần xây dựng các tác phẩm đảm bảo chất lượng và yêu cầu của Ban tổ chức đề ra.