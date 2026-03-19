Nghị quyết 66 trở thành “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu rộng

Sáng 19/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tham mưu triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và quán triệt Kết luận số 09-KL/TW. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương cho biết, bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết 66, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước hiện thực hóa yêu cầu cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Cương, Nghị quyết số 66 đã thực sự trở thành “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu rộng. Trên cơ sở đó, nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, thậm chí chưa có tiền lệ trong công tác xây dựng pháp luật đã được ban hành.

Tư duy quản lý “không quản được thì cấm” từng bước được xóa bỏ, thay bằng cách tiếp cận kiến tạo phát triển, đưa thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng được đẩy nhanh, bảo đảm pháp luật kịp thời phản ánh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới căn bản theo hướng khoa học, minh bạch, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh gắn với hoàn thiện thể chế. Công tác thi hành pháp luật được chú trọng hơn, đặc biệt là việc rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp, có chuyển biến rõ rệt. Cơ chế đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được các bộ, ngành triển khai tích cực, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Đáng chú ý, chuyển đổi số trong xây dựng và thi hành pháp luật được đẩy mạnh, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu pháp luật từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp; chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật cũng được quan tâm hơn.

Sau một năm triển khai Nghị quyết 66, Đảng ủy Bộ Tư pháp- với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đã phát huy tốt vai trò đầu mối tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả của Ban Chỉ đạo.

Đặc biệt, Cơ quan Thường trực đã tham mưu tổ chức thành công 4 phiên họp của Ban Chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và quyết sách. Các kết luận, thông báo được ban hành đều thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan.

Thời gian tới, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo và chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, Đảng ủy Bộ Tư pháp xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tham mưu tổ chức triển khai về công tác xây dựng pháp luật, triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Chương trình lập pháp hàng năm.

Nhất là việc thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị trong thời gian qua thành pháp luật, thực hiện tăng trưởng 2 con số.

Đồng thời, tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật.

Ngoài ra, công tác pháp luật quốc tế tiếp tục được tăng cường; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu lớn và ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật và bảo đảm nguồn lực tài chính cũng được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời đề nghị Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện báo cáo.

Bộ trưởng nhấn mạnh công tác tham mưu thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, với cách làm bài bản, phù hợp; đồng thời ghi nhận tinh thần đổi mới, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp.

Chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh yêu cầu Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tập trung nguồn lực tham mưu để Đảng ủy Bộ tiếp tục thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết 66 và Chương trình công tác năm 2026.

Trong đó, đặc biệt chú trọng hai nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới” và triển khai đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Bộ trưởng giao Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm bám sát tinh thần Kết luận số 09.

Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật được giao tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản; tham mưu xây dựng Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản; nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, tạo đột phá trong lĩnh vực này...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66.

Đồng thời, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66.

