English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026

Thứ Bảy, 18:55, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

 

Nghị quyết nêu: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn rủi ro, tác động bất lợi đến triển vọng tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, nhất là trước tác động lớn từ bên ngoài và diễn biến bất thường của thiên tai, biến đổi khí hậu.

nghi quyet phien hop chinh phu thuong ky thang 10 2026 hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Trước tình hình đó, trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động chuẩn bị, tổ chức tổng kết công tác năm 2026 thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027, trong đó đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV và năm 2026, rà soát, xác định rõ dư địa và khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Theo dõi sát tình hình trong nước, quốc tế, diễn biến lãi suất, tỷ giá; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng; bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm soát rủi ro, nợ xấu.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý hiệu quả nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

Không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý

Kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn, nhất là hàng hóa thiết yếu, có nhu cầu lớn dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để có giải pháp kiềm chế lạm phát, không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để gián đoạn nguồn cung; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng... Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc trực tiếp với các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố lớn để kiểm soát chặt chẽ giá trên địa bàn.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số... Thúc đẩy khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành kinh tế mới, công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số...

Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài

Phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc vào lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ phương án, trách nhiệm, thời hạn giải quyết và sớm đưa vào khai thác.

Tập trung đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, giảm giá, đa dạng hóa xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa sản xuất trong nước, khai thác nhu cầu mua sắm, du lịch dịp cuối năm; tổ chức tốt Hội chợ quốc gia.

Đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường còn dư địa, giảm mạnh nhập siêu, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, nghị quyết; chuẩn bị tốt phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Khẩn trương thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương; khắc phục bất cập về phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin... bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Đẩy nhanh hoàn thiện vị trí việc làm, đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Đẩy nhanh hoàn thiện vị trí việc làm, đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031; khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng công tác sơ kết Chiến dịch.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư y tế, an toàn thực phẩm.

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026; đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở cho công nhân, người lao động, xây dựng trường học tại các xã biên giới; khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên.

Phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa; tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là năng lực thực thi tại cơ sở; gắn trách nhiệm với tiến độ, chất lượng, kết quả công việc; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Không để vướng mắc về cơ chế, chính sách làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh

Chấn chỉnh kịp thời tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong thực thi công vụ; giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhất là về lãi suất, thủ tục thuế, hải quan, kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối một cửa liên thông, không để vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Củng cố tiềm lực, giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, buôn lậu, gian lận thương mại...

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, các cam kết, thỏa thuận quốc tế; chuẩn bị tốt Năm APEC Việt Nam 2027. Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

VOV.VN - Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

VOV.VN - Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Chiều nay (3/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Chiều nay (3/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tiến độ chuẩn bị Năm APEC 2027
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tiến độ chuẩn bị Năm APEC 2027

VOV.VN - Ngày 28/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tiến độ chuẩn bị Năm APEC 2027

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tiến độ chuẩn bị Năm APEC 2027

VOV.VN - Ngày 28/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội