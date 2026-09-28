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Nghỉ thai sản vẫn được tính thời gian xét thi đua, khen thưởng

Thứ Hai, 19:29, 28/09/2026
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VOV.VN - Theo Nghị định 368/2026/NĐ-CP, thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Nghị định 368/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Nghị định thay thế Nghị định 152/2025/NĐ-CP.

Một trong những quy định đáng chú ý là thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng ở mức thấp mới được xét khen thưởng ở mức cao hơn.

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Quy định mới về tỷ lệ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở áp dụng từ 01/10/2026

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, việc xét khen thưởng ưu tiên lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên.

Đáng chú ý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 so với quy định chung. Trường hợp nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện có tuổi nghỉ hưu cao hơn theo quy định thì thực hiện theo quy định chung.

Nghị định cũng quy định chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; hoặc có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh, làm rõ.

Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 10%

Khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng quy định:

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận;
c) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
d) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Theo Nghị định 368, tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo một số trường hợp không quá 10% tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, Nghị định quy định cụ thể tiêu chuẩn, trong đó có yêu cầu tập thể được cụm, khối thi đua đánh giá, so sánh, bình xét và suy tôn là tập thể dẫn đầu. Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng danh hiệu theo một trường hợp không quá 20% tổng số tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua và đạt tiêu chuẩn tặng cờ của bộ, ban, ngành, tỉnh.

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng nhiều loại Huân chương; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng và mức tiền thưởng.

 

Cờ thi đua của Chính phủ được thưởng 12 lần mức lương cơ sở

Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng quy định về danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" như sau:

1. Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" để tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

2. Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.

3. Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên khi sơ kết, tổng kết phong trào.

 

Theo quy định mới, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở; “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh” được thưởng 3 lần; “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1 lần; “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Đối với tập thể, “Cờ thi đua của Chính phủ” được thưởng 12 lần mức lương cơ sở; cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh được thưởng 8 lần; “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng đối với Huân chương cũng được quy định theo từng loại, từng hạng. Cá nhân được tặng “Huân chương Sao vàng” được thưởng 46 lần mức lương cơ sở; “Huân chương Hồ Chí Minh” 30,5 lần; Huân chương Độc lập và Huân chương Quân công từ 10,5 đến 15 lần tùy hạng.

Đối với tập thể được tặng Huân chương, mức tiền thưởng bằng 2 lần mức thưởng tương ứng đối với cá nhân. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huy chương được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Nghị định 368/2026/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và một số tổ chức, cá nhân Việt Nam, nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

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Gương sáng chiến sĩ biên phòng trong phong trào thi đua yêu nước

VOV.VN - Hơn 10 năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới và sát cánh cùng người dân xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân.

PV/VOV.VN
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