Nghiên cứu kết nối trực tiếp đường sắt từ sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, theo chủ trương đầu tư đã được Quốc hội thông qua, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030; đến năm 2050 đạt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Để đáp ứng nhu cầu vận tải, hệ thống giao thông kết nối sân bay đang được nghiên cứu theo các hướng Hà Nội, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hải Phòng và Quảng Ninh, bao gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường sắt liên vùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã bố trí ga đường sắt trong khu vực sân bay. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu phương án kết nối tuyến đường sắt đô thị từ Hà Nội qua Bắc Ninh vào nhà ga này, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch đường sắt và quy hoạch cảng hàng không.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Hà Nội, Bắc Ninh đã báo cáo về các nghiên cứu phương án kết nối đến sân bay Gia Bình. Hà Nội đang nghiên cứu thuê tư vấn độc lập để rà soát hướng tuyến và dự báo lưu lượng hành khách.

Một số ý kiến bộ, ngành nhấn mạnh yêu cầu kết nối trực tiếp, thuận tiện giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội, Bắc Ninh rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án đường sắt phù hợp, hạn chế việc hành khách phải đi vòng hoặc chuyển qua nhiều tuyến.

Quang cảnh cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, dự án sân bay Gia Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. Bên cạnh vận tải hành khách, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, nhất là phục vụ xuất khẩu và các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn. Vì vậy, hệ thống giao thông kết nối phải đáp ứng cả nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa, phù hợp với quy hoạch, tiến độ phát triển sân bay và khả năng cân đối nguồn lực.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc quy hoạch khu vực sân bay cần gắn với phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, lưu trú, nhà ở cho người lao động và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ hoạt động của sân bay.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế. Trong đó, tập trung làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sân bay với mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng, đường bộ và các đầu mối giao thông, logistics trong khu vực.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp phương án kết nối, danh mục công trình, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nhu cầu nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý Hà Nội nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách. Việc lựa chọn phương án cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố. Thành phố đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bắc Ninh, Hải Phòng và các địa phương liên quan nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch các địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải giữa trung tâm Hà Nội, sân bay Gia Bình và các khu vực phát triển trong vùng; gửi kết quả đề xuất về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

Đối với Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bắc Ninh chủ trì rà soát các quy hoạch, công trình giao thông và hạ tầng tiếp cận nhà ga hành khách, khu hàng hóa, đầu mối trung chuyển của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc phạm vi quản lý. Bắc Ninh phối hợp với Hà Nội, Hải Phòng, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thống nhất phương án kết nối đường bộ, đường sắt và vận tải công cộng theo từng giai đoạn khai thác sân bay. Đồng thời, xác định rõ phạm vi công việc, nhu cầu sử dụng đất, nguồn lực và tiến độ các dự án thuộc trách nhiệm địa phương; gửi kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, theo dõi.