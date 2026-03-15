Ngư dân Gia Lai tạm gác chuyến biển, nô nức trong ngày hội bầu cử

Chủ Nhật, 20:01, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong không khí của ngày hội toàn dân, khắp các nẻo đường từ thành thị đến các xã vùng biển của tỉnh Gia Lai đều rực rỡ cờ hoa. Với những người dân miền biển, hôm nay không chỉ là ngày thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để họ gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình.

Gác lại những chuyến biển xa, nhiều ngư dân đã tranh thủ cập bến sớm để kịp thời có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Ông Lê Văn Tâm, trú tại phường Quy Nhơn Đông, không giấu nổi sự xúc động khi cầm trên tay lá phiếu trách nhiệm: “Chúng tôi tranh thủ về sớm để ngày hôm nay phấn khởi cầm lá phiếu chọn người vừa có đức có tài, có tâm. Là ngư dân, chúng tôi ước nguyện là chính sách bây giờ quan tâm tới người dân chúng tôi để bám biển".

ngu dan gia lai tam gac chuyen bien, no nuc trong ngay hoi bau cu hinh anh 1
Ngư dân tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đi bầu cử

Chung một niềm tin ấy, cử tri Nguyễn Mạnh Tài ở xã Đề Gi cũng đã tạm gác công việc đánh bắt ngoài khơi để thực hiện nghĩa vụ công dân. Với ông, mỗi kỳ bầu cử là một bước tiến mới, một sự đổi mới trong công tác phục vụ nhân dân. 

"Thực hiện nghĩa vụ của mỗi người công dân tới ngày hội để mình chọn ra nhân tài, phục vụ cho dân. Bản thân tôi đi đánh bắt ở ngoài khơi cho nên phải tranh thủ ở nhà để tham dự, thỏa được tâm trí của mình, tự nguyện lựa chọn những người nào có đức có tài phục vụ cho nhân dân. Bà con rất là phấn khởi, ngày hội ngày càng tốt, mỗi kỳ mỗi đổi mới và tinh thần của bà con cử tri rất là hân hoan", ông Nguyễn Mạnh Tài cho biết.

Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 5.700 tàu cá với hàng chục nghìn ngư dân thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Những lá phiếu gửi gắm niềm tin sắt đá của ngư dân kỳ vọng sẽ chọn ra được những người đủ đức, đủ tài để đưa kinh tế biển nói riêng và người bám biển tại Gia Lai ngày càng phát triển bền vững.

ngu_dan_anh_2.jpg

Ngư dân Gia Lai vào bờ sớm, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử

VOV.VN - Để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, công tác tuyên truyền đang được các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Ngư dân tỉnh Gia Lai đã sắp xếp công việc để kịp vào bờ trước ngày bầu cử, tham gia bỏ phiếu.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Làng Ba Na duy nhất ở Gia Lai bầu cử sớm
VOV.VN - Ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử sớm tại Tổ bầu cử số 1, làng O2, xã Vĩnh Sơn. Do nằm ở vùng sâu, địa bàn biệt lập, điều kiện giao thông và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, nên đây là nơi duy nhất của tỉnh Gia Lai được tổ chức bỏ phiếu sớm trong đợt bầu cử lần này.

Cử tri Gia Lai cân nhắc kỹ lượng, lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm

Chỉ còn ít ngày nữa, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai sẽ cùng cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử. Khắp các địa phương trong tỉnh, cử tri đang dành thời gian tìm hiểu kỹ chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên, cân nhắc, lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Miền biên giới Gia Lai sẵn sàng cho ngày bầu cử

VOV.VN - Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, khu vực biên giới Gia Lai thể hiện niềm tin, trách nhiệm cao. Bộ đội Biên phòng, hệ thống chính trị và nhân dân tích cực chuẩn bị, bảo đảm mọi cử tri vùng biên đều được tham gia Ngày hội non sông an toàn, đúng luật.

