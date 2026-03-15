Ngư dân Gia Lai tạm gác chuyến biển, nô nức trong ngày hội bầu cử

Gác lại những chuyến biển xa, nhiều ngư dân đã tranh thủ cập bến sớm để kịp thời có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Ông Lê Văn Tâm, trú tại phường Quy Nhơn Đông, không giấu nổi sự xúc động khi cầm trên tay lá phiếu trách nhiệm: “Chúng tôi tranh thủ về sớm để ngày hôm nay phấn khởi cầm lá phiếu chọn người vừa có đức có tài, có tâm. Là ngư dân, chúng tôi ước nguyện là chính sách bây giờ quan tâm tới người dân chúng tôi để bám biển".

Ngư dân tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đi bầu cử

Chung một niềm tin ấy, cử tri Nguyễn Mạnh Tài ở xã Đề Gi cũng đã tạm gác công việc đánh bắt ngoài khơi để thực hiện nghĩa vụ công dân. Với ông, mỗi kỳ bầu cử là một bước tiến mới, một sự đổi mới trong công tác phục vụ nhân dân.

"Thực hiện nghĩa vụ của mỗi người công dân tới ngày hội để mình chọn ra nhân tài, phục vụ cho dân. Bản thân tôi đi đánh bắt ở ngoài khơi cho nên phải tranh thủ ở nhà để tham dự, thỏa được tâm trí của mình, tự nguyện lựa chọn những người nào có đức có tài phục vụ cho nhân dân. Bà con rất là phấn khởi, ngày hội ngày càng tốt, mỗi kỳ mỗi đổi mới và tinh thần của bà con cử tri rất là hân hoan", ông Nguyễn Mạnh Tài cho biết.

Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 5.700 tàu cá với hàng chục nghìn ngư dân thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Những lá phiếu gửi gắm niềm tin sắt đá của ngư dân kỳ vọng sẽ chọn ra được những người đủ đức, đủ tài để đưa kinh tế biển nói riêng và người bám biển tại Gia Lai ngày càng phát triển bền vững.