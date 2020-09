Người dân Nghệ An nhớ về Bác trong ngày Tết độc lập 2/9

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, gây khó khăn cho nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 2/9, nhưng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người dân Nghệ An càng trân quý hơn giá trị của hòa bình, độc lập.

Ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh sống những năm niên thiếu ở Nam Đàn, Nghệ An.

Ông Nguyễn Thế Viên, ở xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm nay đã 90 tuổi- là cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó được chuyển sang làm phóng viên mặt trận cho biết, điều tự hào nhất đối với ông là đã 4 lần được đưa tin về hoạt động của Bác. Năm nay, mặc dù tuổi đã cao nhưng nhắc đến kỷ niệm về Bác Hồ, ông Nguyễn Thế Viên vẫn xúc động: " Tôi được vinh dự theo Bác Hồ về thăm Yên Thành, tháng 10/1961. Tôi nhớ mãi trong khi chính quyền địa phương tổ chức long trọng ở trường cấp 1 thì máy bay hạ cánh Bác xuống thăm nhà trẻ luôn, đi xuống nhà dân, Bác thấy nhà tranh lụp xụp. Bác luôn quan tâm cái đó, nhất là những người già và trẻ em".

Trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập dân tộc. Năm nay, Tết độc lập không mấy thuận lợi khi còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, không còn các tua, tuyến du lịch, nhưng nhiều gia đình vẫn dành thời gian để về với Kim Liên - quê hương của Người.

Anh Bùi Quang Tám, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ: Về thăm quê Bác, ngoài việc được tỏ lòng biết ơn, mỗi người sẽ cảm nhận được về những thay đổi trong cuộc sống, về giá trị của ngày Độc lập để cùng nhắc nhở nhau luôn trân quý và gìn giữ những giá trị có được: "Dịp Quốc khánh (2/9), Tết Độc lập, bản thân tôi như là anh em trong gia đình rất xúc động khi xem những hình ảnh, thước phim về Hồ Chủ tịch, thấy được công lao trời biển của Bác. Bây giờ nhân dân thật là vui sướng giá trị độc lập, tự do đã đem lại cuộc sống ấm no cho người dân".

Trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, trên khắp mọi nẻo đường ở Nghệ An, từ miền quê đến thành phố, thị xã... nơi đâu cũng có cờ, hoa phấp phới. Anh Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay trùng với dịp kết thúc thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, hướng tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Nghệ An nên không khí tươi vui, phấn khởi càng rõ nét hơn: "Được sống trong ngày tết Độc lập dân tộc, thế hệ trẻ chúng tôi luôn trào dâng niềm xúc động, tự hào và thế hệ trẻ chúng tôi được sống trong hòa bình, chúng tôi luôn nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Đối với thế hệ trẻ chúng tôi luôn xác định trọng trách của mình rất lớn, tiếp tục nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi mặt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh".

Trong ngày lịch sử của đất nước, tròn 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mỗi người dân đều trào dâng nỗi nhớ Bác, tự hào về những thành quả mà đất nước, quê hương đã đạt được và khẳng định niềm tin với Đảng, Nhà nước, để cùng nỗ lực hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./.