Người nước ngoài: Cảm ơn nhé, ngành y tế Việt Nam!

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra với tốc độ nhanh và diễn biến khó lường, với tinh thần nhân văn, hợp tác và sẻ chia, Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan quan tâm, hỗ trợ, để người nước ngoài tại Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn, được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết. Những việc làm này của Chính phủ và nhân dân Việt Nam được công dân nước ngoài, chính quyền các nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Các bệnh nhân được ra viện sáng 30/3 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Nguồn: TTXVN)

“Cảm ơn nhé, ngành y tế Việt Nam”- Đây là những lời từ tận đáy lòng của rất nhiều người nước ngoài nhiễm bệnh hay bị cách ly khi đang ở Việt Nam và nhận được sự giúp đỡ tích cực của các bác sĩ, điều dưỡng Việt Nam.

Bà Shan (67 tuổi) - bệnh nhân số 24 vui mừng khi là một trong số các bệnh nhân đã được điều trị khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bà Shan là du khách người Ireland, đến Việt Nam từ Anh trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3. Bà chia sẻ: “Là một bác sĩ về hưu, bản thân tôi có thể chết vì Covid-19, nhưng các bác sĩ Việt Nam đã cứu tôi. Chồng tôi vẫn còn rất yếu và cần được chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ đang giúp ông ấy tốt lên. Họ làm việc chăm chỉ để cứu người".

Trên trang mạng xã hội nhiều ngày qua cũng tràn ngập các bức thư hay lời cảm ơn của người nước ngoài dành cho đội ngũ nhân viên y tế của Việt Nam.

“Tôi là người trên chuyến bay VN54 vào ngày 2/3 và ở trong khu cách ly của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 7/3. Tôi chân thành cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng vì những công việc vất vả của họ trong suốt thời gian qua”. Đây là bức thư gửi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương của một nhà khoa học người Anh.

Trên trang mạng xã hội của một đầu bếp người New Zealand - Bobby Chin cũng xúc động chia sẻ: “Tôi xin được cúi đầu với tất cả sự tôn trọng đối với những bác sỹ Việt Nam đang làm việc tại cơ sở cách ly mà bố tôi đang được chăm sóc tại đó. Đây đích thực là sự cống hiến cao cả”.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward.

Trong những ngày qua, rất nhiều du khách Anh mắc Covid-19 đã được các y bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa, chăm sóc chu đáo. Cảm kích trước những công việc vất vả mà đội ngũ y tế và các cơ quan của Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện, nhằm cứu chữa cho các công dân Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các y bác sĩ và cơ quan của Chính phủ Việt Nam.



Đại sứ cho biết, nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn với Việt Nam. Đại sứ Gareth Ward cũng có thông điệp chia sẻ một số lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống, làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

"Những biện pháp Chính phủ Việt Nam đưa ra để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi khuyên các bạn nên tuân thủ luật và phong tục của người Việt Nam để tránh bị xử phạt. Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây, không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam, và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này"- Đại sứ Anh tại Việt Nam chia sẻ.

Trên đoạn video đăng trên trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cũng đã nói lời cảm ơn tới những người Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink .

Theo ông, đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến hàng triệu người, đến nhiều nền kinh tế và nhiều xã hội ở khắp mọi nơi, trong đó có Việt Nam. Ông muốn nói lời cảm ơn đến mọi người Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch. Công việc của họ đang cứu mạng sống của nhiều người. Ông cũng đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã rất hiệu quả trong cuộc chiến đối phó với đại dịch Covid-19, vẫn đang tiếp tục chủ động, hợp tác và minh bạch trong việc chống dịch.

Đại sứ cũng khẳng định toàn thể nhân viên phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Việt Nam đang làm việc ở nhà nhiều nhất có thể theo khuyến cáo của Chính phủ Việt Nam cũng như Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC). Đại sứ Mỹ nhấn mạnh sự hợp tác cùng Việt Nam trong cuộc chiến này:

“Tôi biết chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn. Là những đối tác quan trọng, Việt Nam và Mỹ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này. Tôi mong các bạn cùng gia đình sẽ luôn khỏe mạnh và bình an. Các đối tác luôn sát cánh bên nhau và Mỹ luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam trong trận chiến này. Cảm ơn các bạn!”- Đại sứ nhấn mạnh./.