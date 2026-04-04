Nguồn cung xăng dầu trong nước được bảo đảm đến hết tháng 4

Chiều 4/4 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026.

Trả lời báo chí liên quan đến tình hình cung ứng xăng dầu trong nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Trung Đông, các kịch bản điều hành dài hạn về cung cầu và giá xăng dầu đã được xây dựng từ tháng 3/2026.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu và chỉ đạo buổi họp báo

Phương án điều hành xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm an ninh năng lượng, trọng tâm là nguồn cung xăng dầu; cập nhật sát diễn biến giá thế giới để điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp; Đồng thời, đánh giá tác động đến người dân và các ngành chịu ảnh hưởng, từ đó đề ra giải pháp bảo đảm cung cầu, ổn định giá, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Đến nay, kết quả nguồn cung xăng dầu đến 31/3, sản lượng khai thác tăng 10% đối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và đảm bảo nguyên liệu cho hết tháng 4, Với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4. Đặc biệt trong tháng 3, các thương nhân đầu mối đã nhập khẩu và mua khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu. Cùng với lượng tồn kho khoảng 1,6–1,8 triệu m3, nguồn cung trong nước được bảo đảm đến hết tháng 4”, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thêm, trong thời gian tới, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển các nguồn năng lượng thay thế, trong đó có xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong dự báo và điều hành thị trường.

Liên quan đến tình hình cung ứng điện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: Tại cuộc họp Chính phủ sáng nay, quan điểm được nhấn mạnh rất rõ là tuyệt đối không để thiếu điện. Để chuẩn bị cho cung ứng điện năm 2026, Bộ Công Thương đã phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia 2026. Theo đó, tháng cao điểm mùa khô, Bộ đã xây dựng phương án dự phòng điều hành với mức tăng trưởng phụ tải điện khoảng 14,1%. Trong tháng 4, sản lượng điện dự kiến tăng khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025.

Thời gian tới, Bộ Công Thương triển khai một số giải pháp trọng tâm như bám sát công tác dự báo; tăng cường kiểm tra, chuẩn bị các phương án vận hành; rà soát toàn bộ các khâu từ phát điện đến lưới điện; chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu cho phát điện.

Trong quý I, các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn vị cung ứng điện. Kết quả kiểm tra cho thấy các tập đoàn, tổng công ty đã chủ động xây dựng phương án, bảo dưỡng thiết bị, xử lý khiếm khuyết, nâng cao độ tin cậy vận hành, chuẩn bị vật tư dự phòng và tăng cường giám sát hệ thống. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự chuẩn bị của các đơn vị, việc cung ứng điện năm 2026 sẽ cơ bản được bảo đảm.

“Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công Thương là không để thiếu điện, nhất là trong cao điểm mùa khô; yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với các tình huống cực đoan, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung do nguyên nhân chủ quan. Trước mắt tập trung các giải pháp, nâng cao chất lượng dự báo và giám sát; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty điện lực phối hợp với doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý; đẩy mạnh tiết kiệm điện; tăng cường tuyên truyền”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Trả lời về trách nhiệm trong quản lý của cơ quan chức năng sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị phát hiện đưa ra thị trường trong có các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học ở Hà Nội, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành các văn bản về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục và hàng năm đều đưa nội dung này vào công văn hướng dẫn ở tất cả các bậc học.

Các thành viên Chính phủ trả lời, làm rõ những nội dung báo chí quan tâm

Sau khi cơ quan chức năng thông tin về vụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị phát hiện đưa ra thị trường trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, ngày 3/4, Bộ đã ban hành công văn gửi các Sở Giáo dục - Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp yêu cầu khẩn trương rà soát và kiểm tra nguồn cung thực phẩm khi tổ chức bữa ăn trong các cơ sở giáo dục.

“Khẩn trương rà soát và kiểm tra tất cả các hợp đồng liên quan đến các đơn vị tổ chức bữa ăn cũng như cung cấp thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, với yêu cầu là phải thực hiện nghiêm và đúng quy định với tất cả những cam kết và những nội dung đã có trong hợp đồng. Khi xuất hiện các vi phạm thì phải chấm dứt ngay các hợp đồng đó, đồng thời là phối hợp với các cơ quan chức năng để xuất các giải pháp nghiêm để xử lý các vi phạm”, ông Hoàng Đức Minh nêu rõ.

Ông Minh cũng cho biết, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thông tin công khai các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn để gia đình người học và xã hội cùng giám sát thực hiện. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục, cơ quan chức năng, phụ huynh học sinh trong việc kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.