English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Tư, 17:37, 21/10/2026

Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Trưa 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.
nha vua Dan mach va hoang hau chu tri le tien tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
nha vua Dan mach va hoang hau chu tri le tien tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay đoàn Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
nha vua Dan mach va hoang hau chu tri le tien tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan hinh anh 3
Nhà Vua Đan Mạch Frederik X chia tay các thành viên đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
nha vua Dan mach va hoang hau chu tri le tien tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan hinh anh 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
nha vua Dan mach va hoang hau chu tri le tien tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan hinh anh 5
Phu nhân Ngô Phương Ly ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN
nha vua Dan mach va hoang hau chu tri le tien tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan hinh anh 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN
Theo TTXVN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

XÃ HỘI

Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Linh Thương/VOV.VN
Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

XÃ HỘI

Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên
Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, khu nuôi thú chuyển sang bán hoang dã

XÃ HỘI

Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, khu nuôi thú chuyển sang bán hoang dã
Dìa Trên – Nơi những tờ giấy kể chuyện bản làng

VĂN HÓA

Dìa Trên – Nơi những tờ giấy kể chuyện bản làng
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ đón Thường trực Ban Bí thư Lào

CHÍNH TRỊ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ đón Thường trực Ban Bí thư Lào
Sao Việt 14-10: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc tuổi 30

Sao Việt

Sao Việt 14-10: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc tuổi 30