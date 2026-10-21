Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

VOV.VN - Trưa 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.