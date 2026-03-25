Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Thứ Tư, 14:11, 25/03/2026
VOV.VN - Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập dự kiến diễn ra vào lúc 9h, ngày 17/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, số 21, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi họp báo sáng 25/3, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh cho biết, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Toàn cảnh buổi họp báo

Đáng chú ý là Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, dự kiến tổ chức chiều 16/4/2026, tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập dự kiến diễn ra lúc 9h, ngày 17/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, số 21, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra còn có Lễ dâng hương; Xây dựng phim tài liệu, phóng sự; Triển lãm, trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật về Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Tu bổ tôn tạo, khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh báo cáo chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Sáng cùng ngày diễn ra Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ; kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phát động cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập Hà Tĩnh lễ kỷ niệm 17/4/2026 hội thảo khoa học Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập
VOV.VN - Chiều nay (29/1) tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
VOV.VN - Sáng nay (23/4), tại Hà Tĩnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021).

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người cộng sản kiên trung, bất khuất
VOV.VN - Tổng Bí thư Hà Huy Tập giữ cương vị Tổng Bí thư trong quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng những đóng góp của ông cho lý luận của Đảng, của Cách mạng là vô cùng to lớn.

