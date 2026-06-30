Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Suốt hơn 1 năm qua, anh Ja Si Môn, Bí thư Chi bộ Thôn Ha Wai, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng luôn bận rộn với công việc chung. Trước khi thực hiện sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và sáp nhập xã, bà con dân tộc Chu Ru ở huyện Đơn Dương cũ cũng có nhiều tâm tư.

Hiểu rõ chủ trương của Đảng, kế hoạch triển khai thực hiện của Nhà nước và chính quyền địa phương, bằng uy tín của mình, anh Ja Si Môn đến từng hộ dân giải thích cặn kẽ, thấu đáo giúp bà con nhận thức đúng, tạo được sự đồng thuận cao. Ngay trước dịp kỷ niệm tròn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Chi bộ Ja Si Môn lại phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương sắp xếp, sáp nhập 3 thôn Ha Wai, Ma Đanh và Thôn Mới với tổng cộng 1.026 hộ dân.

“Vấn đề sáp nhập thôn, bà con rất đồng tình, tâm huyết. Bà con tham gia hết mình, ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Trong thời gian tới, thôn sẽ ngày càng phát triển hơn”, anh Ja Si Môn chia sẻ.

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Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn và xã Tu Tra của huyện Đơn Dương cũ. Xã có 33 thôn thì có tới 17 thôn quy mô dưới 300 hộ dân. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại cơ sở, xã Đơn Dương sắp xếp lại, hình thành 15 thôn mới và giữ nguyên 1 thôn, giảm tới 17 thôn so với trước.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đơn Dương, trong công cuộc sắp xếp lại thôn làng để thuận lợi trong quản lý, điều hành, 12 già làng, người có uy tín trong xã là yếu tố quan trọng góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cộng đồng các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước: “Chúng tôi khẳng định rằng, người có uy tín trên địa bàn xã Đơn Dương là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Họ là những người chúng tôi rất tin tưởng, có tiếng nói đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với bà con Nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc. Họ là gương sáng để bà con ở dưới thôn noi theo”.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ hơn 17% dân số. Toàn tỉnh có 883 người có uy tín được người dân tin yêu, kính trọng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cộng đồng. Thời gian qua, vai trò của già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng càng được khẳng định rõ nét khi họ là ngọn cờ đầu trong công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, gìn giữ phong tục, bản sắc văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Anh Ban Niêng Ha Dang, dân tộc K’Ho nhánh Lạch, phường Lang Biang - Đà Lạt tự hào, nhờ có các già làng chỉ bảo người dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình, thôn làng ngày càng bình yên.

Sống giữa cộng đồng, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, mong muốn của từng người dân, các già làng, người có uy tín ở tỉnh Lâm Đồng là nhịp cầu bền chặt kết nối ý Đảng với lòng dân.

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Bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, cho biết, lắng nghe ý kiến các già làng, người có uy tín, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống sát đúng thực tế và hiệu quả. Cũng chính từ những ý kiến tâm huyết của các già làng, người có uy tín, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển.

“Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng là tập trung trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân là trung tâm và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống là thước đo hiệu quả. Các nguồn lực tập trung giải quyết những vấn đề thiết yếu về hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế và phát triển nguồn nhân lực. Quan trọng hơn nữa là tạo cơ hội để mà đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển chung của tỉnh”, bà Cil Bri khẳng định.

Một hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được tổ chức ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Giữa những đổi thay mạnh mẽ của quê hương Lâm Đồng hôm nay, già làng, người có uy tín vẫn là những “cột mốc sống” trong buôn làng, là điểm tựa tinh thần của đồng bào các dân tộc. Bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng, họ là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.