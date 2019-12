Những chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo các nước trong năm 2019

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực và nền tảng mới cho quan hệ giữa hai nước thúc đẩy giải quyết những vấn đề an ninh chiến lược khu vực và thế giới cùng quan tâm; trong đó có an ninh năng lượng, nguồn nước, biến đổi khí hậu, an ninh an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Thủ tướng Australia trên đường sang Văn phòng Chính phủ để tiến hành hội đàm.