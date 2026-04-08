中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ Tư, 13:06, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày: 2/8/1971; Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Ong ngo van tuan giu chuc bo truong bo tai chinh hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 7/1995: Kế toán, Công ty Liên doanh TNHH sản xuất kinh doanh tấm bông PE-Hà Nội.

- 8/1995 - 6/1998: Chuyên viên, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

7/1998 - 11/1998: Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

- 12/1998 - 11/2003: Phó Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

- 12/2003 - 12/2005: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

1/2006 - 11/2008: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

12/2008 - 12/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

1/2017 - 6/2019: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

7/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

10/2020 - 7/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

7/2021- 7/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình.

7/2022 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Phụ trách Kiểm toán Nhà nước; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

10/2022 - 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 (3/2025).

2/2025: Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

7/6/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn Quốc hội khóa XVI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Quyết định của Bộ Chính trị
VOV.VN - Theo Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị, từ 1/4/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
VOV.VN - Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La
VOV.VN - Ngày 1/4, tại Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội