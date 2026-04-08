Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày: 2/8/1971; Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 7/1995: Kế toán, Công ty Liên doanh TNHH sản xuất kinh doanh tấm bông PE-Hà Nội.

- 8/1995 - 6/1998: Chuyên viên, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

- 7/1998 - 11/1998: Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

- 12/1998 - 11/2003: Phó Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

- 12/2003 - 12/2005: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

- 1/2006 - 11/2008: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

- 12/2008 - 12/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

- 1/2017 - 6/2019: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- 7/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

- 10/2020 - 7/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 7/2021- 7/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình.

- 7/2022 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Phụ trách Kiểm toán Nhà nước; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

- 10/2022 - 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 (3/2025).

- 2/2025: Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

- 7/6/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2025-2030.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026-2031.