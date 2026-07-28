Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Ngọc Quang (bên phải), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Vĩnh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Thái Cường

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, sinh năm 1975; Quê quán xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn Tiến sĩ ngữ văn; Trình độ Chính trị: Cao cấp. Ông Nguyễn Đình Vĩnh từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng; Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 6/2024, ông Nguyễn Đình Vĩnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, ông Nguyễn Đình Vĩnh được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.