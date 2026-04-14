Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

Thứ Ba, 09:50, 14/04/2026
VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng nay (14/4), Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa XI tổ chức kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét quyết định công tác nhân sự. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ mới.

Với 73/73 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp

Ông Nguyễn Đức Dũng, 59 tuổi, quê quán ở phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ trước đây (nay là phường Trà Câu), tỉnh Quảng Ngãi; Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Đức Dũng từng trải qua nhiều chức vụ trong ngành Công an như: Phó Trưởng Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn, Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tháng 11/2019, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ngày 6/8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/8/2024, tại kỳ họp lần thức 25, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Đức Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố  Đà Nẵng cũng thông qua Nghị quyết bầu lại 4 Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Đoàn Ngọc Hùng Anh, Thành ủy viên; Nguyễn Công Thanh, Thành ủy viên.

HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Bầu Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân theo quy định. Kỳ họp cũng xem xét, quyết định nhiều nghị quyết quan trọng.

Đình Thiệu-VOV miền Trung
