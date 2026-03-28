Tại kỳ họp, sau khi xác nhận kết quả bầu các chức danh chủ chốt của HĐND khóa mới, các đại biểu đã tiến hành bầu chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cũng tại phiên họp, HĐND tỉnh đã xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều đạt tỉ lệ phiếu bầu 100% và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm: ông Nguyễn Kim Long, ông Lê Trường Sơn, ông Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI

Ngoài ra, kỳ họp đã tiến hành bầu các Ủy viên UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Út (57 tuổi) có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi giữ vị trí người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai, ông đã có quá trình công tác ở nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương khác. Cụ thể, từ cuối năm 2020 - đến giữa năm 2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Từ cuối tháng 6/2025 - tháng 10/2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Tháng 11/2025, ông đuợc Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.