中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thứ Bảy, 11:31, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp, sau khi xác nhận kết quả bầu các chức danh chủ chốt của HĐND khóa mới, các đại biểu đã tiến hành bầu chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cũng tại phiên họp, HĐND tỉnh đã xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều đạt tỉ lệ phiếu bầu 100% và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm: ông Nguyễn Kim Long, ông Lê Trường Sơn, ông Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI  

Ngoài ra, kỳ họp đã tiến hành bầu các Ủy viên UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Út (57 tuổi) có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi giữ vị trí người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai, ông đã có quá trình công tác ở nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương khác.

Cụ thể, từ cuối năm 2020 - đến giữa năm 2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Từ cuối tháng 6/2025 - tháng 10/2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 11/2025, ông đuợc Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Thiên Lý-Quốc Việt/VOV-TP.HCM
Tag: Ông Nguyễn Văn Út tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Tây Ninh Long An kỳ họp thứ nhất HĐND
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ) làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định có hiệu lực từ 1/7/2025.

Ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An
Ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Long An khóa IX, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội