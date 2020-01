Ông Phạm Minh Chính tặng quà hộ nghèo, hộ chính sách tỉnh Điện Biên

Sáng 23/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tiêu biểu, thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Canh Tý.



Ông Phạm Minh Chính tặng quà hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tỉnh Điện Biên

Trong chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên dịp Tết Nguyên đán này, ông Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã trao 1.100 suất quà với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó trao tận tay 300 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Các phần quà còn lại được bàn giao cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trao cho người dân.



Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện để mọi người dân đều được đón Tết no ấm, đầy đủ. Đặc biệt Điện Biên là tỉnh có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng - an ninh, còn nhiều khó khăn về giao thông, đời sống của đại đa số đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều thiếu thốn, do đó ngoài việc tập trung vào phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cần chú trọng đến công tác chăm lo chính sách cho người có công với cách mạng, với nhân dân, những gia đình yếu thế, còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.



"Bên cạnh nhiệm vụ chính trị rất to lớn của địa phương, trong đó có nhiệm vụ chăm lo cho người yếu thế, cho người nghèo và đặc biệt là bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng..., tôi rất mong lãnh đạo tỉnh quan tâm đến vấn đề này. Đặc biệt mỗi khi tết đến, xuân về cần phải có rà soát, ai là những người khó khăn", ông Phạm Minh Chính đề nghị.



Thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, ông Phạm Minh Chính đề nghị các lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình tại địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đó bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự tại địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giúp nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết trong không khí phấn khởi, an toàn. Bên cạnh đó phải làm tốt công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, phát huy vai trò của những người có uy tín tại địa bàn, làm tốt công tác tôn giáo... từ đó xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn trọng điểm nơi cực Tây của Tổ quốc./.