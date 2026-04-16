Ông Trương Trung Kiên được giao quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Thứ Năm, 14:20, 16/04/2026
VOV.VN - Ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc được giao giữ quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Sáng 16/4, tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định của UBND TP.HCM về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, thay mặt lãnh đạo TP trao quyết định giao ông Trương Trung Kiên – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM giữ quyền Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM.

Việc giao quyền được thực hiện sau khi ông Võ Hoàng Ngân, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP.HCM.

Ông Trương Trung Kiên (sinh năm 1974, quê Hà Nội), có trình độ Tiến sĩ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ)…

Hiện Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM có 3 Phó Giám đốc gồm: bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM được thành lập lần đầu vào năm 2002 trên cơ sở tổ chức lại từ cơ quan Kiến trúc sư trưởng TP.HCM. Đến tháng 2/2025, trong quá trình sắp xếp bộ máy, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương sáp nhập sở này vào Sở Xây dựng TP.HCM.

Tuy nhiên, sau 7 tháng hợp nhất, đến cuối tháng 9/2025, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM được tái lập và chính thức hoạt động trở lại từ ngày 1/10/2025.

TP.HCM xử lý nhanh các điểm nghẽn về quy hoạch ngay từ đầu năm

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM diễn ra chiều 13/1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho rằng, nhiệm vụ năm 2026 của ngành là rất quan trọng và nặng nề bởi tất cả các bước của một dự án đều phải bắt đầu từ công tác quy hoạch.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
