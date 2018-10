Phó Chính ủy Quân khu 7 lên án hoạt động chống phá Nhà nước trên mạng

Phát biểu trước Quốc hội sáng nay (26/10), Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chính ủy Quân khu 7 - cho rằng, một hạn chế mới nổi lên gần đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của chế độ là những vấn đề liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin và các vấn đề về đấu tranh phòng chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ trên mạng xã hội còn có mặt hạn chế.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Hoàng (đoàn TP HCM)

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Hoàng (đoàn TP HCM) nêu rõ: Gần đây liên quan đến việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, từ ngày 21 đến ngày 27/9 trên mạng xã hội đã có hơn 36.000 bài viết, hơn 174.900 bài bình luận, gần 198.400 lượt chia sẻ và hàng triệu lượt like với nhiều hình ảnh, thông tin xuyên tạc, ác ý nhằm nói xấu chế độ và nói xấu lãnh đạo. Thủ đoạn thường xuyên là lợi dụng sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, kỷ niệm, hay một quyết sách mới để đưa ra những thông tin xuyên tạc, kích động, chống đối chính quyền.

"Ví dụ gần đây các đối tượng đã đưa tin rằng, kết luận của Thủ tướng về đất đai Thủ Thiêm là chưa rõ ràng, thiếu minh bạch. Đặc biệt chúng tấn công Luật an ninh mạng, Dự án Luật đặc khu, chúng đẩy cao chiến dịch kêu gọi, kích động người dân xuống đường tuần hành, biểu tình, bạo loạn gây hậu quả rất nghiêm trọng ở nhiều tỉnh và thành phố", ông Hoàng nói.

Theo Phó Chính uỷ Quân khu 7, hoạt động tấn công mạng và làm lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng đã diễn ra ngày càng nhiều, mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng. Nhiều trang thông tin và cổng thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước bị tấn công, chiếm quyền điều khiển và chỉnh sửa thông tin.

Tình trạng phản ảnh thông tin một chiều, thông tin tiêu cực, phản ảnh ý kiến đóng góp mang tính cá nhân, cường điệu đối với những vấn đề kinh tế, xã hội, khiếu kiện bức xúc trong nhân dân chưa được định hướng dư luận kịp thời, chưa làm rõ và đáp ứng vấn đề nhân dân quan tâm, chưa tham gia tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thậm chí có cá nhân thiếu nhạy cảm cảm, vô tình cổ suý làm lan toả các hoạt động chống đối, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng lưu ý.

Từ những vấn đề nêu trên, Phó Chính ủy Quân khu 7 đề nghị Chính phủ tăng cường làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho các đối tượng, đặc biệt quan tâm đến các vị là chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo, các già làng trưởng bản, người đứng đầu các họ tộc, chủ nhà trọ ở khu công nghiệp... để làm cho toàn dân đồng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, đề cao cảnh giác và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh đó, theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, cần chỉ đạo khắc phục những sơ hở trong hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh, như đề nghị Quốc hội quan tâm đến luật Công an nhân dân, luật Thi hành án hình sự, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, Cảnh sát biển... để thực hiện tốt hơn quyền quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh.

Vị đại biểu TP HCM cũng đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các lực lượng chống đối trong nước, ngăn chặn và vô hiệu hoá các vụ kích động, gây rối nhằm tập dượt để gây bạo loạn và lật đổ chế độ; phát hiện nhanh chóng, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối Đảng, nhà nước trên không gian mạng gắn với tăng cường phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Đồng thời, ông Hoàng cũng đề nghị chỉ đạo bổ sung cơ chế hợp đồng tác chiến giữa công an và quân đội với các lực lượng chức năng khác, bảo đảm cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống cụ thể trên thực địa một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

"Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, trung ương khẩn trương vào cuộc cùng Bộ Quốc phòng có thông tư hướng dẫn và chương trình, kế hoạch thực hiện theo chuyên ngành để làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố, địa phương thực hiện thống nhất trên cả nước đặc biệt là khu vực diễn tập phòng thủ hàng năm", Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh./.

