Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt một số lãnh đạo các nước

Ngày 26/10, ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Cấp cao lần thứ 18 Phong trào Không liên kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân Tối cao Triều Tiên Choe Ryong Hae và Chủ tịch Nghị viện Liên minh châu Phi Roger Nkodo Dang.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 18 Phong trào Không liên kết.

Tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Venezuela, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Việt Nam ủng hộ Chính phủ hợp Hiến của Venezuela, coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Venezuela. Chia sẻ những khó khăn mà Chính phủ và nhân dân Venezuela đang đối mặt, Phó Chủ tịch nước tin tưởng Venezuela sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức này để ổn định, xây dựng đất nước và bảo đảm ấm no, hạnh phúc của nhân dân Venezuela.



Hướng tới dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (18/12/1989 – 18/12/2019), Phó Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn Cấp cao, các cấp Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai nước như Ủy ban Liên Chính phủ và Tham khảo Chính trị giữa 2 Bộ Ngoại giao. Đánh giá cao vai trò của Venezuela trong Phong trào Không liên kết, Phó Chủ tịch nước đề nghị Venezuela đóng góp một cách tích cực và có trách nhiệm nhằm giữ vững những nguyên tắc, tôn chỉ của Phong trào.

Về phần mình, Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh, Venezuela hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết. Tổng thống Maduro cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doan nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư, kinh doanh tại Venezuela, nhất là trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lương thực và dầu khí.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân Tối cao Triều Tiên Choe Ryong Hae, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tỏ vui mừng nhận thấy gần đây các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao giữa hai nước có nhiều tiến triển tích cực, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tháng 3/2019 và cho rằng hai nước cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Triều Tiên cải cách, phát triển kinh tế, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước. Hướng tới cột mốc lịch sử 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên vào năm sau (1950 – 2020), hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là giao lưu nhân dân, thanh niên giữa hai nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân Tối cao Triều Tiên Choe Ryong Hae tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để chuẩn bị cho các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020. Ông Choe Ryong Hae cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên, nhất là việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội tháng 2/2019.

Tiếp Chủ tịch Nghị viện Liên minh Châu Phi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam rất coi trọng vai trò, vị thế của các nước Châu Phi và Liên minh Châu Phi (AU) và mong muốn thiết lập quan hệ chính thức với AU.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với các nước Châu Phi trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và các nước châu Phi cần thiết, đặc biệt nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế... Cảm ơn các nước châu Phi đã ủng hộ Việt Nam làm Uỷ viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Phó Chủ tịch nước cam kết Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp một cách tích cực, có trách nhiệm vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Châu Phi khi đảm nhận trọng trách tại Hội đồng Bảo an thời gian tới.

Chủ tịch Nghị viện Liên minh Châu Phi (PAP) Roger Nkodo Dang nhất trí với những đề nghị của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, khẳng định PAP rất coi trọng tăng cường tiếng nói và đóng góp tại các diễn đàn như Phong trào Không liên kết. Ông Nkodo cũng nhấn mạnh rất thiện cảm với Việt Nam, mong đẩy mạnh hợp tác kênh Nghị viện giữa AU và Việt Nam thời gian tới.

Về vấn đề Biển Đông, các nhà lãnh đạo Venezuela, Triều Tiên và Châu Phi chia sẻ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), qua đó đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới./.