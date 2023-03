Phó Chủ tịch nước tiếp khách quốc tế nhân ngày 8/3

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, phụ nữ có vị trí, vai trò quan trọng trong gia đình, xã hội, cũng như trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc và cả nhân loại. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19, xung đột, thiên tai, những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ và trẻ em gái.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt các nữ Đại sứ.

Phó Chủ tịch nước cho biết, mới đây, phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo: Quyền của phụ nữ đang bị lạm dụng, đe dọa và vi phạm ở nhiều nơi trên thế giới. Thực trạng này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng đoàn kết, chung tay hành động để giữ vững những thành quả đạt được vì sự tiến bộ của phụ nữ, tiếp tục cải thiện, thu hẹp khoảng cách về giới trong thời đại kỹ thuật số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi với các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có các quốc gia, các tổ chức quốc tế mà các Đại sứ, các trưởng đại diện các tổ chức quốc tế là đại diện. Dịp này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành tới chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Bangladesh phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới với vai trò của các nữ Đại sứ, nữ đại diện các tổ chức quốc tế là những người phụ nữ gắn với văn hóa chúng ta dùng sức mạnh mềm để có thể nâng tầm hợp tác giữa Việt Nam cũng như là các tổ chức quốc tế và các quốc gia dân tộc trong thời gian tới. Đây là cách để chúng ta kết nối và thúc đẩy hợp tác vì sự hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. Chúng ta đều là lãnh đạo nữ do đó cần chú ý lồng ghép giới trong các chính sách hợp tác và các lĩnh vực hợp tác để làm sao tạo cho phụ nữ có điều kiện tiếp cận tốt nhất với các cơ hội phát triển”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Thay mặt các nữ Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bà Samina Naz, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam cho biết, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là trách nhiệm chung. Ngày Quốc tế phụ nữ là cơ hội để các nước nhìn lại những cam kết này, cũng như những thành tựu, thách thức chặng đường phía trước. Bà Samina Naz chúc mừng Việt Nam đã đạt dược nhiều thành tựu về bình đẳng giới. Đặc biệt, năm 2022, Việt Nam được công nhận là một trong 10 quốc gia có thành tích tốt nhất trên toàn cầu trong việc thực hiện các mục tiêu của Liên hợp quốc về bình đẳng giời và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam không chỉ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới về tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ mà còn hướng tới việc tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ cũng như nam giới đều tham gia và thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Đối thoại chính sách gần đây do Liên Hợp Quốc và Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp tổ chức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số và với tiềm năng to lớn của chuyển đổi kỹ thuật số, đây được cho sẽ trở thành nhân tố tạo ra thay đổi then chốt cho bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, đồng thời giải quyết bạo lực giới dựa trên công nghệ”, bà Samina Naz nói./.