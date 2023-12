Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và động viên lực lượng vũ trang Sơn La

Tiểu đoàn Bộ binh 1 là đơn vị sẵn sàng chiến đấu của tỉnh Sơn La. Tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, BCHQS tỉnh Sơn La.

Năm 2023, đơn vị được cấp trên đánh giá đạt tiêu chuẩn Đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"; được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; 8 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến; 70 cá nhân được khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng kinh phí hỗ trợ làm 10 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Sơn La.

Đến thăm và động viên đơn vị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Sơn La nói chung, Tiểu đoàn Bộ binh 1 nói riêng tiếp tục chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân khu 2 và Bộ Quốc phòng xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Sơn La.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn, để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, an ninh nội địa, làm sao tạo được môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển không chỉ là Sơn La, mà cho cả vùng núi phía Bắc và cho đất nước.

Đoàn công tác tham quan khu vực tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, BCHQS tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Sơn La; trao tặng kinh phí hỗ trợ làm 10 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 đạt được trong thời gian qua.

Cũng trong chương trình làm việc, trong ngày hôm nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác sẽ tham quan một số mô hình phát triển kinh tế, nông nghiệp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.