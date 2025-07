​Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Với tinh thần thẳng thắn và cởi mở, cử tri phường Long Xuyên đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính thời sự, sát với tình hình cụ thể ở cơ sở, như: vấn đề khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế còn gặp nhiều khó khăn; xử lý giải quyết thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân; đổi mới giáo dục…

Đặc biệt cử tri quan tâm đến việc bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động sau sáp nhập; việc phát triển kinh tế của địa phương sau khi sáp nhập tỉnh, …

Cử tri nêu kiến nghị

Các cử tri, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho rằng, tỉnh An Giang mới sau sáp nhập có rất nhiều dư địa để phát triển, không gian phát triển rộng lớn, là địa phương đứng đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng lúa; tiềm năng du lịch mở rộng từ Chùa Bà Chúa Xứ núi Sam đến Phú Quốc,… Tuy nhiên, hiện nay các tuyến giao thông trục ngang kết nối tỉnh An Giang mới (tỉnh An Giang và Kiên Giang cũ) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của trong giai đoạn mới.

Cử tri phường Long Xuyên cũng đề nghị tỉnh An Giang triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở đất bờ sông, kênh rạch; tình hình an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường ở các địa bàn dân cư, ùn tắc giao thông,...

Bà con cử tri mong muốn, thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương tăng cường biện pháp xử lý sim rác, ngăn chặn hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng cũng như tình trạng sản xuất, tiêu thụ hàng giả đang gây hoang mang cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang kiến nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho rằng dư địa, tiềm năng lợi thế của địa phương còn rất lớn. Nguồn nguyên liệu nông-lâm-thuỷ sản hiện nay trên địa bàn còn rất lớn, nhưng chế biến sâu còn rất hạn chế.

Về du lịch, công cho rằng phải có kết nối giao thông, các trục giao thông hiện nay chưa đáp ứng. Kết nối giao thông vẫn là điểm nghẽn của khu vực ĐBSCL và cũng là của An Giang. Ông Nhàn đề nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, bố trí nhiều nguồn lực để khai thác hết được tiềm năng, lợi thế, giúp An Giang phát triển nhanh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, thể hiện sự đồng thuận cao trong xã hội đối với những quyết sách quan trọng của Trung ương.

Phó Chủ tịch nước cũng đã thông tin một số nội dung cử tri quan tâm và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền ở những diễn đàn thích hợp.

Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo phường và các ngành quan tâm giải quyết dứt điểm, hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, triển khai quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Trong quá trình thực hiện không để xảy ra tình trạng gián đoạn công việc, suy giảm động lực hoặc phát sinh tâm lý trì trệ, chờ đợi. Việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp phải dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác, kiên quyết chống biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, chia rẽ nội bộ.

Đồng thời, quan tâm chính sách đối với cán bộ thuộc diện sắp xếp. Bộ máy chính quyền hai cấp phải thật sự tinh gọn–mạnh–hiệu năng–hiệu lực–hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân cả nước đã đồng tâm, hiệp lực để ổn định phát triển kinh tế-xã hội; đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên vào năm 2025 và mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045.

“Chúng ta có một không gian mới, nhiều tiềm năng mới, nhiều dư địa mới… để phát huy tiềm năng mới này, phải quy hoạch bài bản, định hình, định vị An Giang mới đứng ở đâu trong nền kinh tế của đất nước và của khu vực. An Giang mới phải là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trong đó Phú Quốc phải là nơi phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng mang tầm đẳng cấp quốc tế, Tứ Giác Long Xuyên – Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực để phát triển công nghiệp, logistics và văn hoá… Chúng ta phải cụ thể hóa cái định hướng này, từng địa phương chuẩn bị tâm thế để thực hiện quy hoạch này” - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.