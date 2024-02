Phó Chủ tịch Quốc hội: Cấm tài xế uống rượu bia lái xe thì mới bình yên

Sáng 22/2, tại Phiên họp 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Xử lý vi phạm không có ngoại lệ, không vùng cấm

Báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an có chỉ đạo từ sớm, từ xa và triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

“Nhờ sự vào cuộc của các cấp uỷ đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nên việc tổ chức đón Tết đảm bảo vui tươi, an toàn. Lực lượng công an đóng góp công sức giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc bất ngờ” – Trung tướng Lê Quốc Hùng nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng

Nhấn mạnh về trật tự an toàn giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, các lực lượng vào cuộc quyết liệt, làm việc xuyên Tết, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ; xử lý nghiêm hành vi chủ yếu có thể gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, tốc độ, tải trọng, nhồi nhét khách trên các tuyến đưa dân về quê ăn Tết.

Chính vì vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày Tết cơ bản đảm bảo. Số vụ có tăng nhưng số người chết và bị thương giảm so với năm ngoái. Như số người chết giảm 69 người, số ca tai nạn phải nằm viện giảm 8,4%...

“Các lực lượng chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Trong 7 ngày Tết có 71 nghìn trường hợp bị xử lý, số tiền xử phạt trên 182 tỷ đồng, tạm giữ nhiều phương tiện. Vi phạm nồng độ cồn, tốc độ được phát hiện tăng so với năm ngoái” – Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm về vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ được chủ động tuyên truyền, đấu tranh xử lý kiên quyết. Số vụ được phát hiện tăng 166 vụ và 160 đối tượng; thu giữ, thu hồi hàng nghìn kg pháo nổ và thuốc pháo...

“Pháo hoa được phép sử dụng nhiều nhưng không để lợi dụng việc này để sử dụng pháo nổ tràn lan. Các địa phương phát hiện nhiều như Nghệ An 60 vụ, Quảng Trị 87 vụ, Bà Rịa Vũng tàu 27 vụ....” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết thêm.

Chấn chỉnh để không tái diễn sử dụng pháo nổ trái phép

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cả nước, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Bí thư chung tay chăm lo Tết đến mọi nhà, mọi người. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi khắp 3 miền lo Tết cho nhân dân, được dư luận hoan nghênh đánh giá cao, qua đó khích lệ, tạo niềm tin rất lớn trong xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh việc các tổ chức đoàn thể quan tâm chăm lo cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn qua những chuyến xe nghĩa tình, vé máy bay 0 đồng.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch đảm bảo sức khoẻ cho người dân được thực hiện tốt; tình hình giá cả thị trường ổn định trước trong và sau Tết.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cũng cho biết, nhân dân đồng tình với công tác quản lý trật tự an toàn xã hội, nhất là đấu tranh với tội phạm. Nổi bật là tình trạng uống rượu bia lái xe giảm, từ đó kéo tai nạn cũng như số người chết, bị thương giảm, cho thấy chủ trương có hiệu quả.

Đến lúc tuyệt đối cấm tài xế uống rượu bia lái xe thì đất nước mới bình yên. Giờ ngày nào cũng có tai nạn giao thông, mỗi năm mười mấy nghìn người chết và bị thương thì rất lớn" – ông Trần Thanh Mẫn nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cũng lưu ý cử tri và nhân dân còn lo lắng tình hình cho vay nặng lãi, sử dụng chiêu trò tình vi; hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc còn phức tạp.

Ngoài ra, người dân cũng lo lắng về mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép và nếu không chấn chỉnh thì năm tới tình trạng này có thể gia tăng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, vừa qua tai nạn giao thông trên cao tốc xảy ra nhiều, như tuyến Cam Lộ - La Sơn trên mạng phản ánh quy chuẩn, tiêu chuẩn có vấn đề thì kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, xử lý.

Cũng đề cập về tình trạng sử dụng pháo nổ, theo ông, tình hình tăng hơn năm ngoái, nhiều vụ gặp tai nạn, dù lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều vụ. Nhiều người lợi dụng được phép sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để sử dụng pháo nổ trái phép.