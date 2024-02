Phó Chủ tịch Sơn La nói về "hiện tượng" nông nghiệp của cả nước

Cầu nối ý Đảng – lòng Dân nơi rẻo cao Sơn La

VOV.VN - Là cán bộ, là người thân, là cầu nối của lòng dân - ý Đảng... đó là những dấu ấn đặc biệt về lực lượng công an xã trên rẻo cao Sơn La sau hơn 3 năm triển khai chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại cơ sở.