Phó Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 314/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại hội nghị Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đạt nhiều kết quả bước đầu. Trong đó, công tác truyền thông tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế đặc thù phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Nhấn mạnh lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự kiện chính trị, lịch sử và nhân văn đặc biệt quan trọng của quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu các hoạt động tri ân phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, lan tỏa sâu rộng, tuyệt đối tránh hình thức, lãng phí; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo người có công.

Các hoạt động triển khai lấy mãu ADN được các địa phương trên cả nước thực hiện hiệu quả

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đến năm 2027; trình hồ sơ sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ con liệt sĩ đến 18 tuổi, nâng mức phụ cấp đối với thương binh nặng và mở rộng đối tượng người có công phù hợp tình hình mới.

Bộ Nội vụ cũng được giao rà soát, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị tại 46 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước; phối hợp tổ chức Hội nghị tri ân người có công toàn quốc năm 2026 và tiếp nhận, trao trả 30 kỷ vật chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ.

Đối với Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm, tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn tại các khu vực trọng điểm trong năm 2026; đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bộ Tài chính được giao bảo đảm đủ nguồn lực ngân sách cho các hoạt động kỷ niệm giai đoạn 2026-2027; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao chủ trì đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", xây dựng kịch bản các chương trình nghệ thuật, cầu truyền hình trực tiếp và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về công tác người có công.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt vào tối 26/7 hằng năm, phát động phong trào thanh niên chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và sưu tầm kỷ vật, ký ức chiến tranh.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam được yêu cầu tăng cường các chương trình, phim tài liệu, phóng sự về người có công; phối hợp tổ chức các cầu truyền hình và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong các năm 2026-2027.

Các địa phương được giao chủ động bố trí ngân sách, huy động nguồn lực xã hội để tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm cấp Nhà nước, hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.