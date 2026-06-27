Phó Thủ tướng dự giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

Với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, lễ mít tinh năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), chương trình kết nối trực tiếp tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu khắp cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phú Kiên)

Đặc biệt, nghi thức chào cờ truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tất cả các điểm cầu đã tạo nên không khí vô cùng trang nghiêm, thiêng liêng. Bên cạnh đó, hai nghi thức ý nghĩa khác cũng được thực hiện đồng thời là: Tưởng niệm các nạn nhân của ma túy và Chung tay hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm khẳng định, thời gian qua, các giải pháp giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy đã được triển khai đồng bộ. Việc tập trung xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” là chủ trương cốt lõi nhằm đưa công tác này về tận cơ sở, phát huy vai trò chủ động của địa phương và nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu, vận động viên tại vạch xuất phát.

Dù nhiều đường dây xuyên quốc gia quy mô lớn đã bị triệt phá, công tác cai nghiện và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả thực chất, song hiện nay chúng ta đang đứng trước những thách thức rất lớn trong công tác phòng, chống ma túy. Hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các tổ chức tội phạm quốc tế.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội, thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh và các hình thức thanh toán ẩn danh đã làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy. Chúng không chỉ vận chuyển ma túy qua biên giới mà còn len lỏi vào từng khu dân cư, từng gia đình và trực tiếp đe dọa tương lai của thế hệ trẻ.

Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tại Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

“Để thực hiện mục tiêu đó, tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.

Đại diện cho thanh niên cả nước, sinh viên Thái Diệu Thảo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện tinh thần xung kích của thế hệ trẻ: “Tuổi trẻ Việt Nam xin hứa: Bản lĩnh nói không với ma túy dưới mọi hình thức; tiên phong lan tỏa lối sống lành mạnh; chủ động phát hiện, tố giác tội phạm; chung tay xây dựng môi trường học đường và không gian mạng an toàn."

Nhiều vận động viên người nước ngoài tham dự giải chạy.

Ngay sau lễ mít tinh, Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” đã chính thức diễn ra tại điểm cầu Hà Nội với sự tham gia của 6.000 người, dẫn đầu chạy hưởng ứng là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Cùng thời điểm, giải chạy cũng được hưởng ứng rầm rộ tại 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân địa phương. Sự kiện kết thúc trong không khí sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đoàn kết, quyết tâm vì một cộng đồng sạch ma túy.