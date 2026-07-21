Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than, Lai Châu

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay (21/7), đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét; thăm hỏi, động viên người dân tại khu vực sơ tán; thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, công tác lên kịch bản ứng phó thiên tai thời gian tới phải thực chất và quyết đoán như mệnh lệnh tác chiến.

