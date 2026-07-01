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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nông sản chủ lực

Thứ Tư, 05:47, 01/07/2026
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VOV.VN - Chiều 30/6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.

Chiều 30/6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng các chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức được đưa vào hoạt động thể hiện quyết tâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc lấy dữ liệu làm nền tảng phục vụ quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển thị trường và nâng cao uy tín, giá trị nông sản Việt Nam. Hệ thống không chỉ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm mà còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ về truy xuất nguồn gốc.

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Công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nêu rõ, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường nhằm minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp, truy xuất được nguồn gốc nông sản, từ đó góp phần đảm bảo chất lượng, giữ vững uy tín và nâng cao giá trị của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Truy xuất nguồn gốc hiện nay không còn là yêu cầu riêng đối với một số mặt hàng hoặc một số thị trường xuất khẩu mà trở thành xu thế tất yếu trong quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngành Nông nghiệp và Môi trường muốn phát triển bền vững phải xây dựng được thương hiệu và làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc để chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc triển khai cần trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Trước hết, cần sớm triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt các thị trường trọng điểm, chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam như: Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tiêu chuẩn, hạ tầng dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam để từng bước mở rộng đối với các nhóm sản phẩm khác có yêu cầu quản lý cao, có nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của từng thị trường tiêu thụ.

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Các đại biểu tham dự lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam

Phó Thủ tướng yêu cầu: "Đề nghị các bộ, ngành liên quan, các địa phương tăng cường phối hợp, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ chế kết nối liên thông, chia sẻ, xác thực thông tin dữ liệu; đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất tham gia vào hệ thống. Coi truy xuất nguồn gốc là công cụ để kiểm soát, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không phải là một thủ tục hành chính phát sinh thêm".

Là một trong những đơn vị đầu tiên kết nối liên thông với Hệ thống truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bà Đỗ Thị Thu Nga, Giám đốc Pháp chế và Đối ngoại công ty Massan Meat Life, Tập đoàn Massan chia sẻ, doanh nghiệp luôn xác định truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu của quản lý mà còn là nền tảng xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn.

Khi người tiêu dùng có thể tiếp cận được đầy đủ nguồn thông tin và quá trình sản xuất, niềm tin và giá trị của nông sản Việt Nam cũng được nâng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm trong nước và trên thị trường quốc tế: "Mong muốn các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp sản xuất nông sản thực phẩm trên toàn quốc đồng loạt triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc và kết nối liên thông với Hệ thống truy xuất nông sản Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp thực hiện thống nhất, hiệu quả và có thể mở rộng trên quy mô toàn ngành; đồng thời là một bước đi rất quan trọng để nâng cao tính minh bạch, năng lực cạnh tranh, tính hiện đại, bền vững và giá trị của nông sản Việt Nam".

Minh Long/VOV1
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