Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; cùng tham dự hội nghị có khoảng 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp là căn cứ pháp lý quan trọng, là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Đây cũng là cơ sở dài hạn cho công tác chỉ đạo, điều hành và tạo động lực mạnh mẽ phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, lợi thế để Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Mục tiêu đến năm 2030, Đồng Tháp là tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện và hấp dẫn; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người; duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hợp tác, hội nhập quốc tế được tăng cường. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Giai đoạn này Đồng Tháp sẽ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2030 đạt 477.000 tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp là tỉnh dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long; trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với các nước thuộc tiểu vùng sông MeKong, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Đồng Tháp lựa chọn phát triển hài hòa 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường, đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long; duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói: "Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng phù hợp với các định hướng đã được xác định tại Nghị quyết số 13 ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là cơ sở để tỉnh Đồng Tháp tăng tốc và bứt phá, hướng tới trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phát triển thích ứng trong tình hình mới xứng tầm với vị thế tiềm năng của "Thủ phủ đất Sen hồng"."

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp là sự kiện rất quan trọng để các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn, tổng thể hơn về tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng phát triển của tỉnh Đồng Tháp, cũng như đóng góp và đề xuất kiến nghị, giúp đỡ tỉnh Đồng Tháp phát triển trong tương lai.

Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 13 ngày 02/4/2022 về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Tháp; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Đồng Tháp phát triển đột phá và tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế, xã hội với các trụ cột phát triển công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao; năng lượng tái tạo; Phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đồng bộ, hiệu quả; Phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững; nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm; Phát triển du lịch gắn với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, phù hợp điều kiện tự nhiên, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù.

Để thực hiện các mục tiêu trong quy hoạch, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Đồng Tháp cần tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL; xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch một cách chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thế mạnh; tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài theo định hướng phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị: "Đảng bộ và chính quyền các cấp của tỉnh Đồng Tháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Thứ hai, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh một cách chi tiết, khoa học, phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tiễn của địa phương; triển khai các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức không gian lãnh thổ, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, công bố, công khai rộng rãi quy hoạch tỉnh, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội; đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi quy hoạch của tỉnh."

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm lựa chọn Việt Nam, lựa chọn Đồng Tháp là điểm đến hợp tác đầu tư kinh doanh. Đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư, tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu tiềm năng đầu tư vào Đồng Tháp. Qua đó tìm kiếm và mở rộng cơ hội đầu tư, tích cực sớm triển khai các dự án đầu tư theo các nội dung, thỏa thuận đã ký kết thành những sản phẩm, công trình cụ thể để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành các động lực cụ thể, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp là tỉnh nằm trong vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm của cả nước, là trung tâm giao lưu kinh tế, trung tâm du lịch sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đồng Tháp có vị trí chiến lược với gần 50 km đường biên giới, 2 cửa khẩu quốc tế với Campuchia, nằm trên các tuyến giao thông thuận lợi kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh Đồng Tháp đã phục hồi và có chuyển biến tích cực, mặc dù tăng trưởng kinh tế, huy động nguồn lực chưa đạt kỳ vọng nhưng ghi nhận sự lớn mạnh về quy mô kinh tế đạt mốc 110.000 tỷ đồng, xếp thứ 6 trong khu vực ĐBSCL. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt hơn 8.150 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2023 ước đạt 22.721 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm 2023 ước đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng hơn 35 % so với năm 2022.