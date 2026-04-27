中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tri ân tại di tích lịch sử ở Điện Biên

Thứ Hai, 20:19, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 27/4, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.

Ngay khi đến Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng; đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Đoàn cũng đến thắp hương, tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác dâng hương tại đền thờ Hoàng Công Chất, xã Thanh An, bày tỏ lòng thành kính đối với vị thủ lĩnh nghĩa quân đã có công bảo vệ, xây dựng vùng đất Điện Biên từ thế kỷ XVIII.

Các hoạt động dâng hương, tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động tri ân diễn ra trong những ngày tháng Tư lịch sử, hướng tới kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn là thông điệp nhấn mạnh trách nhiệm của hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Điện Biên Phủ Địa điểm A1 kỷ niệm chiến thắng Điện Biên đền ơn đáp nghĩa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phụ nữ Điện Biên giữ “hồn cốt” dân tộc

VOV.VN - Trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là "hồn cốt" của dân tộc, chị em phụ nữ thuộc 19 dân tộc anh em sinh sống ở Điện Biên đã, đang trở thành lực lượng nòng cốt, lặng thầm góp những “bông hoa đẹp” vào “vườn hoa” văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt trưng bày chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 53 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), hôm nay 25/11, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng hòa bình” tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Sắc chiều phủ xuống Điện Biên với một vẻ đẹp không lời

VOV.VN - Những triền lau bạt ngàn trong gió, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp cho tới cánh đồng Mường Thanh mờ trong ánh nắng chiều, hoàng hôn Điện Biên luôn mang một vẻ đẹp khiến lòng người phải lắng lại.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội