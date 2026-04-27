Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tri ân tại di tích lịch sử ở Điện Biên

Ngay khi đến Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng; đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Đoàn cũng đến thắp hương, tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác dâng hương tại đền thờ Hoàng Công Chất, xã Thanh An, bày tỏ lòng thành kính đối với vị thủ lĩnh nghĩa quân đã có công bảo vệ, xây dựng vùng đất Điện Biên từ thế kỷ XVIII.

Các hoạt động dâng hương, tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động tri ân diễn ra trong những ngày tháng Tư lịch sử, hướng tới kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn là thông điệp nhấn mạnh trách nhiệm của hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.